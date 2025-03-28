Atık Kıyafetlerden Tasarım Sergisi - Son Dakika
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Atık Kıyafetlerden Tasarım Sergisi

Niğde'de öğrenciler, atık kumaşlardan sürdürülebilir tasarımlar üreterek sergi açtı.

28.03.2025 17:27
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Atık kıyafet ve kumaşlar tasarım kıyafetlere dönüştü

NİĞDE - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü öğrencileri, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında atık kumaş ve kıyafetlerden hikayesi olan tasarım kıyafetler ürettiler.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi fuaye alanında Uluslararası Sıfır Atık Günü'ne özel Yenide'im sergisi açıldı. Atık kumaşların değerlendirilmesi ve sıfır atık bilincinin öğrencilerde oluşturulmasına katkı sağlayan proje ile ilgili bilgi veren Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Menekşe Sakarya, öğrenciler tarafından ortaya çıkarılan kıyafetlerin her birisinin farklı hikayesi olduğunu belirtti. Sakarya, "Açtığımız sergide birkaç dersin çıktısı var. Öğrencilerimizle pandemi ve deprem sürecinde yaptığımız tasarımlar var. O dönem öğrencilerin etkilendikleri birtakım olaylardan yaptıkları tasarımlar var. Her tasarımın bir hikayesi var. Öğrencilerimizin bir temaya bağlı çalışmaları gerekiyor bizde. Tamamen sürdürülebilirliğe yönelik bir ders bu. Atık kumaşlardan yeni tasarımlar yaptılar. Bu sayede öğrencilerimizin hem tasarım yapma becerilerinin gelişmesini sağlamak hem de elde kalan atıkları değerlendirmek bizim en büyük amacımızdı" dedi.

Öğrencilerin hazırladığı 15 tasarım, Güzel Sanatlar Fakültesi fuaye alanında 7 gün süreyle sergilenecek.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Eğitim, Niğde, Sanat, Çevre, Yerel, Moda, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atık Kıyafetlerden Tasarım Sergisi - Son Dakika

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