Atıl Alan, Demirci'de Şelaleye Dönüştü - Son Dakika
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Yerel

Atıl Alan, Demirci'de Şelaleye Dönüştü

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07.06.2025 08:57  Güncelleme: 09:03
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Atıl Alan, Demirci\'de Şelaleye Dönüştü
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Manisa'nın Demirci ilçesinde uzun süredir kullanılmayan atıl alan, yapılan çalışmalarla yapay bir şelale ve sosyal alan haline getirildi. Belediye Başkanı Erkan Kara, projeyle ilçeye yeni bir cazibe merkezi kazandırdıklarını ifade etti.

Atıl alan, göz kamaştıran şelaleye dönüştü

MANİSA - Manisa'nın Demirci ilçesinde uzun yıllardır kötü görüntüsüyle dikkat çeken atıl alan, Demirci Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla yapay şelale ve çevre düzenlemesiyle yeniden hayat buldu.

Demirci'nin Şehreküstü Mahallesi Kayabaşı mevkiinde yer alan yaklaşık 2 bin metrekarelik alan, belediyenin yürüttüğü çalışmalarla modern bir yaşam alanına dönüştürüldü. Alanda yapay şelale dekorasyonu, yürüyüş yolları, seyir terasları, çiçeklendirme, dekoratif ışıklandırma ve kapsamlı bir peyzaj düzenlemesi yapıldı. Şelalenin bulunduğu yamaçlar ahşap dekoratif ağaçlarla süslenirken, çevresine yapılan yürüyüş yolları ve oturma alanlarıyla vatandaşların özellikle yaz akşamlarında keyifle vakit geçirebileceği yeni bir sosyal alan oluşturuldu.

Toplam 45 gün süren çalışmalar sonucunda gece aydınlatması ve su sistemleri tamamlanan yapay şelale, vatandaşların hizmetine sunuldu.

"Demirci'ye yeni bir cazibe alanı kazandırdık"

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara yaptığı açıklamada, "Şehreküstü Mahallesindeki bu alan mezbelelik bir durumdaydı. Belediyemiz olarak çalışmalara hızla başlayarak 45 gün içerisinde özel ışıklandırması, yürüyüş ve oturma alanları, seyir terasları ve dekoratif düzenlemesi ile yapay bir şelaleye dönüştürdük. Vatandaşlarımız özellikle yaz akşamlarında aileleri birlikte burada keyifli vakit geçirebileceği bir yaşam alanı hazırladık. Yapay şelaleyi ilçemizin hizmetine sunarak, yıllardır kötü bir görünüme son verirken, Demirci'ye yeni bir cazibe alanı kazandırdık." dedi.

Şelale arkasına Demirci Evi yapılacak

Şelalenin arkasında yer alan eski bir yapının da projeye dahil edildiğini belirten Başkan Kara, "Şelalenin hemen arkasında bulunan eski yapının dış cephesini restore ederek tarihi bir Demirci Evi görünümüne kavuşturacağız. Kayabaşı Şelalesi, bu ek dokunuşla birlikte hem estetik hem de kültürel bir değer taşıyacak. İlçemizin girişinden başlayarak kavşak ve meydan düzenlemeleriyle Demirci'nin çehresini değiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Prestij Caddesi çalışmaları sürüyor

Belediye Başkanı Kara, Demirci'de yürütülen diğer projeler hakkında da bilgi vererek, "Üniversite Caddesi'ni de prestij caddesi olarak yeniden düzenliyoruz. Dekoratif aydınlatmalar, kent mobilyaları ve kaldırım düzenlemeleriyle çok yakında halkımızın kullanımına sunacağız." diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atıl Alan, Demirci'de Şelaleye Dönüştü - Son Dakika

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