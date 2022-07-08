Atlı jandarma timlerinden piknik alanlarında denetim - Son Dakika
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Atlı jandarma timlerinden piknik alanlarında denetim

08.07.2022 21:13

Atlı jandarma timlerinden piknik alanlarında denetim Malatya'da tarihi, turistik ve halkın yoğun olarak bulunduğu park, piknik alanları ve mesire alanlarında görev yapmaya başlayan Atlı Jandarma Timi denetimlerini sürdürdü.

Atlı jandarma timlerinden piknik alanlarında denetim

MALATYA - Malatya'da tarihi, turistik ve halkın yoğun olarak bulunduğu park, piknik alanları ve mesire alanlarında görev yapmaya başlayan Atlı Jandarma Timi denetimlerini sürdürdü.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından 19 Temmuz 2022 tarihine kadar geçici olarak Malatya İl Jandarma Komutanlığı emrine görevlendirilen, 3 Astsubay binici, 3 seyis, 3 at Atlı Jandarma Timi denetimlerini sürdürdü.

Kentte 19 gün süreyle 14 ayrı noktada görev yapacak olan Atlı jandarma timlerinin bugün durağı ise Beydağı Tabiat Parkı oldu. Bölgede piknik yapanları ateş yakmamaları, çevre ve doğayla ilgili suç oluşturabilecek davranışlarda bulunmaları konusunda uyarılarda bulunan Atlı jandarma timlerine çevredeki vatandaşlar sevgi gösterisinde bulunurken, denetimlerin ise 19 Temmuz'a kadar sürdürüleceği bildirildi.

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Kaynak: İHA

Jandarma, Malatya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atlı jandarma timlerinden piknik alanlarında denetim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Atlı jandarma timlerinden piknik alanlarında denetim - Son Dakika
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