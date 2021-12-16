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Atlı terapi eğitimleri Gebze'ye ödül getirdi - Son Dakika

Atlı terapi eğitimleri Gebze'ye ödül getirdi

16.12.2021 09:30
Atlı terapi eğitimleri Gebze'ye ödül getirdi

Gebze Belediyesi'nin Gaziler Atlı Eğitim Merkezi'nde özel çocuklara yönelik hayata geçirdiği atla terapi eğitimi hizmeti, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'nda ödüle layık görüldü.

Gebze Belediyesi'nin Gaziler Atlı Eğitim Merkezi'nde özel çocuklara yönelik hayata geçirdiği atla terapi eğitimi hizmeti, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'nda ödüle layık görüldü.

Gebze Belediyesi'nin engelli çocuklara yönelik özel atla terapi eğitimleri ilçeye ödül getirdi. Gebze Belediyesi'nin Gaziler Dağı'nda bulunan Atlı Eğitim Merkezi'nde sürdürülen atla terapi (hidroterapi) hizmetinden, otizmli ve fiziksel engelli çocuklar ücretsiz olarak yararlanıyor. Gebze Belediyesi'nin Gaziler Atlı Eğitim Merkezi'nde özel çocuklara yönelik hayata geçirdiği bu hizmet, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'nda sosyal sorumluluk kategorisinde ödül kazandırdı.

Otizmli ve fiziksel engelli çocukların tedavilerine destek için yaygın kullanılan alternatif bir yöntem olan atla terapi, çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine büyük katkı sağlıyor. Merkeze gelen her çocuğa hastalık düzeyleri ve ihtiyaçları doğrultusunda özel program hazırlanıyor. Uygulama kapsamında refakatçileriyle destek tedavinin verildiği merkeze getirilen çocuklar, atlarla ilk tanışmanın ardından hayatlarına sağlık katacak seanslara başlıyor. - KOCAELİ

Atlı terapi eğitimleri Gebze'ye ödül getirdi
Atlı terapi eğitimleri Gebze'ye ödül getirdi
Atlı terapi eğitimleri Gebze'ye ödül getirdi
Atlı terapi eğitimleri Gebze'ye ödül getirdi

Gebze Belediyesi, Gaziler Dağı, Engelli, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Atlı terapi eğitimleri Gebze'ye ödül getirdi - Son Dakika


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