Üye Girişi
Av Koruma Ekibi yaralı halde buldu - Son Dakika

Av Koruma Ekibi yaralı halde buldu

14.02.2022 12:23
Av Koruma Ekibi yaralı halde buldu

Afyonkarahisar'da Av Koruma Ekibi tarafından yaralı bulunan şahin ve gri balıkçıl kuşları tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar'da Av Koruma Ekibi tarafından yaralı bulunan şahin ve gri balıkçıl kuşları tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü Av Koruma Ekibi hafta sonu kontrollerde bulunduğu esnada telefonla gelen ihbar üzerine bölgeye intikal ettiler. Ekipler, yaralı şahin ve gri balıkçıl kuşunu bulundukları bölgeden alarak Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi'ne tedavi için teslim etti. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Karahisar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Av Koruma Ekibi yaralı halde buldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:19 Nafaka dekontuna 'haram olsun' yazdı! Mahkeme tazminat cezasına hükmetti
12:15 Merkez Bankası: 21 Şubat itibariyle FAST sisteminde işlem limiti 5 bin TL'ye yükseltiliyor
12:12 6'lı zirveden notlar! En esprili kimdi, en çok kim konuştu, kim tarih anlattı, kim ekonomi konuştu?
11:59 Böylesi görülmedi! Maçta futbolcunun dili boğazına kaçtı, futbolcular birbirine girdi
11:57 Vicdansızlığın bu kadarı! Köpekleri canlı canlı timsah dolu göle attılar
11:50 Feyza Aktan gözünü influencerlığa dikti! Her paylaşım için 5-25 bin TL istiyor
11:49 49'luk Defne Samyeli'den gövde gösterisi! Kasığına kadar açılan yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi
11:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan eşinin sağlık durumunu anlattı: Durumu hala pozitif, tedavisi sürüyor
11:44 14 Şubat dolar 13,58'den alıcı buluyor
11:43 KDV indirimini fiyatlara yansıtmayanlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uyarı: Şiddetli cezalar uygulayacağız
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 12:29:45. #1.12#
SON DAKİKA: Av Koruma Ekibi yaralı halde buldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement