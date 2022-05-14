Avcılar Belediyesi'nden İklim Krizine Karşı Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
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Avcılar Belediyesi'nden İklim Krizine Karşı Farkındalık Etkinliği

14.05.2022 15:07
Avcılar Belediyesi'nden İklim Krizine Karşı Farkındalık Etkinliği

Avcılar Belediyesi öncülüğünde buluşan doğaseverler, iklim krizine karşı farkındalık oluşturmak için önce bisiklete bindiler, sonra koştular, daha sonra da sıcaklığı 15 derece olan suda yüzdüler.

Avcılar Belediyesi öncülüğünde buluşan doğaseverler, iklim krizine karşı farkındalık oluşturmak için önce bisiklete bindiler, sonra koştular, daha sonra da sıcaklığı 15 derece olan suda yüzdüler.

Avcılar Belediyesi, "İklim Krizine Karşı Farkındalık İçin" başlığıyla bir organizasyon düzenledi. Çevre, doğa ve spor kuruluşlarının da destek verdiği organizasyon kapsamında 200 sporcu ile önce bisiklet turu düzenlendi. Sabahın ilk saatlerinde Tahtakale Mahalesi Ispartakule Mevkii'nde buluşan sürücüler, Avcılar'ın 10 mahallesini dolaşarak 25 kilometre boyunca pedal çevirdi.

Bisiklet sürücüleri ile birlikte Barış Manço Kültür Merkezi'nin önünde buluşan koşucular, iklim krizine dikkat çekmek için 5 kilometre boyunca koştu.

Organizasyonun son kısmında ise açık denize çekilen teknelerden atlayan yüzücüler, sıcaklığı 15 derece olan suda yüzerek Denizköşkler Plajı'ndan karaya çıktı.

"HİÇBİR ŞEY ATIK DEĞİLDİR, MUTLAKA GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR"

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, iklim kriziyle ilgili şunları söyledi:

"İklim krizine dikkat çekmek için arkadaşlarımız yüzdü, koştu ve pedal çevirdiler. Dünyamız iklim kriziyle karşı karşıya ve dünyamıza verdiğimiz zarar ve karbon nedeniyle dünya alarm veriyor ama hala yetkililer, yönetim ve dünya bu konuda çok fazla duyarlı değil. İşte bizler doğadan yararlanan, doğayla uyumlu yaşamayı bilen ve doğanın bize verdiği değerlerin farkında olan insanlar iklim krizinin son bulması için, karbon ayak izinin azalması için pedal çevirdiler, koştular ve yüzdüler. Diliyorum ki gelecekte bu krizler aşılır. Dünya bu büyük tehlikeden kurtulacak. Kentte geri dönüşüme katmadığımız atık yok. Hiçbir şey atık değildir, mutlaka geri dönüştürülebilir sloganıyla belediye olarak aktif çalışmalar yürütüyoruz."

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Kaynak: ANKA

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