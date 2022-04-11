Avcılar, tüfeklerinin bakımını işte böyle yapıyor - Son Dakika

Avcılar, tüfeklerinin bakımını işte böyle yapıyor

-Kütahyalı avcılar, yeni sezonun açılmasını bekliyor

KÜTAHYA Av sezonun kapanmasının ardından büyük bir titizlikle silahlarının bakımını yapan Kütahyalı avcılar, yeni sezonun açılmasını bekliyor.

Tavşanlı Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Derneği Başkanı Abdullah Şahin, "6 Mart itibariyle tüm avlar kapandı. Avcılarımız av sezonu kapanması ile birlikte silahlarını tertemiz temizlerler, yağlarlar ve çoluk çocuklarının, Alzheimer hastalarının erişemeyeceği yere saklarlar. Sezon açılıncaya kadar da ellerine almazlar, sadece yaz sezonunda tarlalarında mahsullerini yaban hayvanlarından korumak amaçlı ses çıkartmak için tüfek atanlar olur. Bunun dışında kesinlikle av yapılmaz, bu konuda da dernek olarak duyarlıyız ve denetimlere de sık sık çıkıyoruz" dedi. Silah bakım ve onarımı yapan İbrahim Kavlak, "Tüfekler üç ana parçadan oluşur. Her parçasını ayrı ayrı temizleriz. Parçaları her biri ayrı ayrı temizlenerek bakımı yapılır. Daha sonra saklama dolabına konulur" şeklinde konuştu.

Avcılardan İsa Gündüz ise, "Tüfeğimizin genel bakımı için İbrahim ustamıza getirdik. Yağlaması, genel temizliği ve iğnelerinde sıkıntı var mı baktırdık" diyerek yeni sezona hazırlandıklarını ifade etti.