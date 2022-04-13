Avcıların bakım ürünlerine ilgisi arttı - Son Dakika

Eskişehir'de av sezonunun kapanmasıyla birlikte avcıların silah ve tüfek bakımı ürünlerine ilgileri arttı. .

Ülke genelinde 6 Mart tarihinde av sezonun kapanmasıyla birlikte kullandıkları silah, tüfek ve diğer malzemeleri raflara kaldıran avcılar, malzemelerine bakım yapmaya başladı. Silah ve tüfeklerin beklerken yıpranmaması için oldukça önemli olan bakım malzemelerine ilgi arttı. Eskişehir'de 25 yıldır av malzemeleri satışı yapan Mithat Gelici, silahın tutukluk yapmaması için düzenli yağlanmasının yapılması gerektiğini vurguladı. Silahların uzun süre beklemesinin zararlı oluğunu aktaran Gelici, bakım malzemelerine talebin çok olduğunu dile getirdi.

"Yanındaki arkadaşını bile vurabilirsin"

Tutukluk sonrası kazaların yaşanabileceğini dile getiren Gelici, bakımın güvenlik açsından önemli olduğunu söyledi. İhmal sonrası bir avcının yanındaki arkadaşını bile vurabileceğini belirten Gelici, "Sezon kapandığı zaman avcı silahını temizler, yağını ve bütün temizleme malzemelerini ayrı ayrı alır, temizliğini yapar, kılıfının içine koyar ve beklemeye alır. Ben bakım malzemeleri yağını ve temizlik çubuğunu satıyorum. Güvenlik için bakımı çok önemli. Silahına bakım yaparsan güzel çalışır, yapamazsan tutukluk yapar, yanındaki arkadaşını bile vurabilirsin. Silahın uzun süre beklemesi zararlı. Silahın yay aksamları ve içindeki parçaların yağlanması gerekiyor." - ESKİŞEHİR