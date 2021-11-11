Avrasya Tüneli'nde Ata'ya saygı duruşu - Son Dakika

Avrasya Tüneli'nde Ata'ya saygı duruşu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıl dönümünde saat 9'u 5 geçe vatandaşlar Avrasya Tüneli'nde araçlarını durdurarak saygı duruşuna geçti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıl dönümünde saat 9'u 5 geçe vatandaşlar Avrasya Tüneli'nde araçlarını durdurarak saygı duruşuna geçti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83'üncü yıl dönümünde Türkiye'nin birçok noktasında anıldı. Saatler 9.05'i gösterdiğinde ise tüm yurtta hayat adeta durdu. Ulu Önder Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saatte ülkenin birçok noktasında vatandaşlar saygı duruşuna geçti. Ulu Önder'in aramızdan ayrılışının 83'üncü yıl dönümünde saat 9'u 5 geçe vatandaşlar Avrasya Tüneli'nde araçlarını durdurarak saygı duruşuna geçti. Saygı duruşu sırasında duygusal anlar yaşandı. Saygı duruşunun ardından araçlarına binen vatandaşlar yollarına devam etti. - İSTANBUL

Son Dakika

ABD, Türkiye'nin muhtemel operasyonuyla ilgili PKK'ya teminat mı verdi? Pentagon'dan yalanlama geldi

Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler

Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey

EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası belli oldu! Emeklilik için 6 kritik madde sıralandı

Uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 polis şehit düştü

Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz

Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis

Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü