Avrupa'da Sıcak Hava Dalgası: 2.300 Ölüm

Geçtiğimiz hafta sona eren şiddetli sıcak hava dalgası nedeniyle Avrupa'nın 12 şehrinde yaklaşık 2 bin 300 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin zararlarına yönelik tartışmalar sürerken, Avrupalı bilim insanları çarpıcı bir çalışmaya imza attı. Imperial College London ve London School of Hygiene & Tropical Medicine tıp okulundan bilim insanlarının yaptığı araştırma, 23 Haziran-2 Temmuz arasında etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 12 Avrupa şehrinde yaklaşık 2 bin 300 kişinin hayatını kaybettiğini ortaya koydu. Sıcaklıkların küresel ısınma nedeniyle bu yıl mevsim normallerinin 1 ila 4 derece üzerinde seyrettiğini belirleyen ve önceki yıllara ait sıcaklık değerleri ile ölüm vakalarının sayılarını karşılaştıran uzmanlar, 2 bin 300 ölümün yaklaşık bin 500'ünün doğrudan iklim değişikliğinin sonucu olduğunu tespit etti.

Uzmanlar iklim değişikliğine karşı uyardı

Imperial College London'da iklim araştırmacısı olan Dr. Ben Clarke, küresel ısınmanın olumsuz sonuçlarına dikkat çekerek, "İklim değişikliği, olması gerekenden çok daha sıcak bir havaya yol açtı ve bu da onu çok daha tehlikeli hale getiriyor" ifadelerini kullandı. Çalışmada yer alan bir diğer Imperial College London araştırmacısı Dr. Friederike Otto da bu yıl ortalamanın üzerinde insanın aşırı sıcaklıklar nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çekerek, "Bin 500 kişi sadece iklim değişikliği yüzünden yaşamını yitirdi. Son yüzyılda petrol, kömür ve gaz yakmasaydık bu insanlar ölmezlerdi" dedi. Imperial College'da biyoistatistikçi olarak çalışan Dr. Gary Konstantinoudis ise aşırı sıcakların insan hayatı için oluşturduğu riskin tahmin edilenden büyük olduğunu belirterek, "Sıcak hava dalgaları sessiz katillerdir ve sağlık üzerindeki etkilerini ölçmek çok zordur. İnsanlar sıcak hava dalgalarının yol açtığı ölümlerin gerçek oranını anlamıyor. Bunun nedeni, sıcaklığın asıl ölüm nedeni olarak bildirilmemesi ve sıcaklık kaynaklı ölümlerin kalp, akciğer veya diğer organ sorunlarına bağlanmasıdır" ifadelerini kullandı. - LONDRA