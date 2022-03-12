Avrupa Müslüman Forumu: "Barışın sağlanması mutlak zorunluluktur" - Son Dakika
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Avrupa Müslüman Forumu: "Barışın sağlanması mutlak zorunluluktur"

12.03.2022 12:32
Avrupa Müslüman Forumu: "Barışın sağlanması mutlak zorunluluktur"

Avrupa Müslüman Forumu, dünya gündeminin ilk sırasında yer alan Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili barışın sağlanmasının zorunluluk olduğunu belirtti.

Avrupa Müslüman Forumu, dünya gündeminin ilk sırasında yer alan Rusya- Ukrayna savaşı ile ilgili barışın sağlanmasının zorunluluk olduğunu belirtti.

Yapılan yazılı açıklamada, "Avrupa kıtasının Müslümanları olarak, Avrupa'da güvenliğini sağlayan ana güçler arasındaki eşi benzeri görülmemiş gerilimin tırmanmasından endişe duyuyoruz. Bugün dünya 1945'ten bu yana yaşanan en yıkıcı savaşın eşiğindedir. Bugün Müslümanlar, savaşın kanlı boyutunun herkesten daha fazla farkındadır. Müdahalelerin ve iç çekişmelerin, yoksunluk ve yıkımın, bozulan kaderlerin, mağlup bir ekonominin bu ebedi savaş yoldaşlarının yükünü bugün İslam dünyası çekiyor. Ülkeleri yıllardır askeri karışıklıklardan kurtulmak için mücadele ederken, milyonlarca müslüman evlerinden kovuldu ve mülteci olarak varlığını sürdürmektedir. Uzun vadeli bir çatışmanın sosyal altyapıyı silip süpüreceği ve onlarca yıl sürecek siyasi kaos yayılacağı kesindir.

Bu nedenle, barışın sağlanması mutlak bir zorunluluktur. Hiçbir koşulda Avrupa'nın, devasa insan kayıplarıyla dünyanın en korkunç iki trajedisini geride bırakacak bir çılgınlığa sürüklenmesine izin verilmemelidir. Bu durumda, her gün bir savaş durumunda uyanarak, hemen harekete geçmeli ve en ulaşılabilir çözümler arayışında gerçekçi olmalıyız.

Tarafları savaş faaliyetlerini durdurmaya ve adil anlaşmalara varmaya çağırıyoruz.

Biz müslümanlar, Avrupa toplumunun ayrılmaz bir parçası olarak, bugün bu en önemli görevleri yapabilmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız" denildi. - ANKARA

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Müslüman, Ukrayna, Rusya, Savaş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Avrupa Müslüman Forumu: 'Barışın sağlanması mutlak zorunluluktur' - Son Dakika


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