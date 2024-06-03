Avrupa Parlamentosu Seçimleri Öncesi Çiftçiler Protesto Etti - Son Dakika
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Avrupa Parlamentosu Seçimleri Öncesi Çiftçiler Protesto Etti

İspanyol ve Fransız çiftçiler, Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde haksız rekabeti protesto etmek amacıyla traktörlerle Fransa ile İspanya sınırını oluşturan Bask bölgesindeki AP-8 ve İspanya'nın Katalonya bölgesindeki AP-7 otoyollarını trafiğe kapattı. Çiftçiler, politikacıları harekete geçirmek ve taleplerini dinletmek için bu eylemi gerçekleştirdiklerini vurguladı. Protestolar, çiftçilerin artan maliyetler, vergiler, bürokratik işlemler ve ucuz gıda ithalatının oluşturduğu haksız rekabetle karşı karşıya olduklarını dile getirmeleriyle başlamıştı.

03.06.2024 23:50
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Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde İspanyol ve Fransız çiftçiler, haksız rekabeti protesto etmek amacıyla Fransa ile İspanya sınırını oluşturan ve Pirene Dağların'da yer alan Bask bölgesindeki AP-8 ve İspanya'nın Katalonya bölgesindeki AP-7 otoyollarını traktörlerle trafiğe kapattı.

Avrupa'da çiftçi protestoları devam ediyor. 6 ve 9 Haziran arası düzenlenecek olan Avrupa Parlamentosu seçimlerine günler kala İspanyol ve Fransız çiftçiler, AB dışından gelen haksız rekabeti protesto etti. Çiftçiler, Fransa ile İspanya sınırını oluşturan ve Pirene Dağların'da yer alan Bask bölgesindeki AP-8 ve İspanya'nın Katalonya bölgesindeki AP-7 otoyollarını traktörlerle trafiğe kapattı.

Traktörlerle trafiği engelleyen çiftçiler, bu eylemlerin amacının seçimler öncesi politikacıları harekete geçirmek olduğunu vurguladı. Politikacılar tarafından unutulduklarını ifade eden çiftçiler, Avrupa Parlamentosu seçimleri yaklaşırken politikacıların çiftçileri ciddiye alıp taleplerini dinleyip dinlemeyeceklerini merak ettiklerini belirttiler. Çiftçiler, Fransa'da tarımın zor durumda olduğunu ve yaklaşık 20 yıldır ihmal edildiğini vurguladılar.

Bu yılın başlarında çiftçiler, AB ülkelerinde haftalarca yolları kapatarak protestolar düzenlemişti. Çiftçiler, artan maliyetler ve vergiler, bürokratik işlemler, aşırı çevre düzenlemeleri ve ucuz gıda ithalatının oluşturduğu haksız rekabetle karşı karşıya olduklarını belirtmişlerdi. Çiftçilerin haftalar süren protestoları, AB'yi mayıs ayında tarım sektörünü desteklemek amacıyla verilen sübvansiyonları altı ay uzatmaya zorlamış, AB'nin Yeşil Mutabakat çevre politikalarının bazı bölümleri yumuşatılarak, 2040 iklim yol haritasından tarımsal emisyonların azaltılması hedefi çıkarılmıştı. - PARİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Avrupa Parlamentosu Seçimleri Öncesi Çiftçiler Protesto Etti - Son Dakika

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