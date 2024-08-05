Ayakkabıcılar Çarşısı'na düzenleme müjdesi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ayakkabıcılar Çarşısı'na düzenleme müjdesi

Ayakkabıcılar Çarşısı\'na düzenleme müjdesi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık ile birlikte Ayakkabıcılar Çarşısı esnafına ziyarette bulunarak yıllardır yapılmayan düzenlemelerin yapılacağının müjdesini verdi.

05.08.2024 17:36  Güncelleme: 17:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık ile birlikte Ayakkabıcılar Çarşısı esnafına ziyarette bulunarak yıllardır yapılmayan düzenlemelerin yapılacağının müjdesini verdi.

Balıkesir'in en eski çarşılarından olan Ayakkabıcılar Çarşısı'nı beraberinde Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık ile ziyaret eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, esnafa müjdeyi ilk ağızdan verdi. Mevcut durumuyla ihtiyacı karşılayamayan Ayakkabıcılar Çarşısı'nı; esnafa ve vatandaşlara daha iyi ve kaliteli bir şekilde daha sağlıklı hizmet verebilmesi adına Karesi Belediyesi ile birlikte düzenleyeceklerini söyleyen Başkan Ahmet Akın, yapılacak düzenlemeler için incelemelerde bulundu.

"Ayakkabıcılar çarşısı göz bebeğimiz"

Ayakkabıcılar Çarşısının merkezin en hareketli noktalarından biri olduğunu söyleyen Başkan Ahmet Akın "Mesut Başkanımızla birlikte Karesi Belediyemizle ortaklaşa burayı komple yerinden, etrafındaki düzenlemeye kadar yenileyeceğiz. Onun müjdesini paylaşmak için geldik. Balıkesir hak ettiği değeri alana kadar gecemizi gündüzümüze koymayacağız. Burası göz bebeğimiz. Özellikle ön taraftaki kuyumcuların olduğu bölgeden başlamak üzere Mesut Başkanımla birlikte komple bir düzenleme yapacağız. Bir tek tabanlar değil, etrafının da düzenlemesi olacak. Uzun zamandır, yıllarca yapılmamış; biz yapalım. Vatandaşımızın hak ettiğini alması için çalışıyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Mesut Akbıyık, Ahmet Akın, Karesi, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ayakkabıcılar Çarşısı'na düzenleme müjdesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:04 İran’ın 3’üncü büyük kenti İsfahan’da peş peşe şiddetli patlamalar İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da peş peşe şiddetli patlamalar
21:25 Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü
20:22 ABD, Nijer’deki son askerlerini de geri çekti ABD, Nijer'deki son askerlerini de geri çekti
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı’nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı'nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz
19:22 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram’a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz
10:57 Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
10:54 Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak’ın zor anları Göğsü açılınca büyük panik yaşadı Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı
10:50 Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi
10:37 Mehmet Şimşek’ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:26 Küresel deprem piyasaları vurdu Borsa İstanbul iki kez devre kesti Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti
10:25 Havaalanını karıştıran iddia AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen’de unuttu Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu
10:22 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti!
09:58 Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu
09:57 Galatasaray, Gabriel Sara’yı rekor bonservisle kadrosuna kattı Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2024 02:52:13. #1.12#
SON DAKİKA: Ayakkabıcılar Çarşısı'na düzenleme müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement