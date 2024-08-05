Ayakkabıcılar Çarşısı\'na düzenleme müjdesi

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Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık ile birlikte Ayakkabıcılar Çarşısı esnafına ziyarette bulunarak yıllardır yapılmayan düzenlemelerin yapılacağının müjdesini verdi.

Balıkesir'in en eski çarşılarından olan Ayakkabıcılar Çarşısı'nı beraberinde Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık ile ziyaret eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, esnafa müjdeyi ilk ağızdan verdi. Mevcut durumuyla ihtiyacı karşılayamayan Ayakkabıcılar Çarşısı'nı; esnafa ve vatandaşlara daha iyi ve kaliteli bir şekilde daha sağlıklı hizmet verebilmesi adına Karesi Belediyesi ile birlikte düzenleyeceklerini söyleyen Başkan Ahmet Akın, yapılacak düzenlemeler için incelemelerde bulundu.

"Ayakkabıcılar çarşısı göz bebeğimiz"

Ayakkabıcılar Çarşısının merkezin en hareketli noktalarından biri olduğunu söyleyen Başkan Ahmet Akın "Mesut Başkanımızla birlikte Karesi Belediyemizle ortaklaşa burayı komple yerinden, etrafındaki düzenlemeye kadar yenileyeceğiz. Onun müjdesini paylaşmak için geldik. Balıkesir hak ettiği değeri alana kadar gecemizi gündüzümüze koymayacağız. Burası göz bebeğimiz. Özellikle ön taraftaki kuyumcuların olduğu bölgeden başlamak üzere Mesut Başkanımla birlikte komple bir düzenleme yapacağız. Bir tek tabanlar değil, etrafının da düzenlemesi olacak. Uzun zamandır, yıllarca yapılmamış; biz yapalım. Vatandaşımızın hak ettiğini alması için çalışıyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR