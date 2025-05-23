Ayakkabıcılık Mesleği Tehlikede

Adıyaman'da 35 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Ramazan Turan, eleman yetişmediği için ayakkabıcılık mesleğinin öldüğünü ifade etti.

Ramazan Turan, ayakkabı tamir ücretlerinin oldukça düşük olduğunu dile getirdi.

Ayakkabı tamircisi Ramazan Turan, "Şu anda müşteriler ayakkabılar pahalı olduğu için tamirata daha fazla yöneliyorlar. Gelip gidiyorlar, hamdolsun biz de elimizden geldiğince insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Talep var çünkü yeni ayakkabı fiyatları oldukça yüksek; bu da tamirat işlerini artırdı. İnsanlar artık ayakkabıyı atmak yerine tamir ettirmeyi tercih ediyor. Ufak tefek işler oluyor, çok şükür. Ancak mesleğimiz maalesef can çekişiyor. Belki de şu an bu mesleğin son temsilcileriyiz. Toplum bizim kıymetimizi iyi bilmeli. Bizden sonra bu işi yapacak usta kalmayabilir. Gerçekten yok artık. Çünkü herkes çocuklarını okutmak istiyor. Avukat, doktor, öğretmen olsun diye çabalıyor. Hep yukarı bakıyoruz, kimse aşağıya bakmıyor. Oysa bu toplumun sanata ihtiyacı var. Araba tamirciliği, motor tamirciliği, ayakkabı tamiratı, kasaplık, lokantacılık, fırıncılık. Bunlara da en az diğer meslekler kadar ihtiyaç var. Bunlar olmazsa olmaz" diye konuştu. - ADIYAMAN