Ayancık'ta Yol Çöktü

Haber: Mustafa USTA
(SİNOP) - Sinop'un Ayancık ilçesinde Köseyakası köyü yolundaki derede su seviyesinin artması nedeniyle yol çöktü.
Sinop'un Ayancık ilçesi Köseyakası köyü yolunda karların erimesiyle yükselen dere suyu, köy yolunun büyük bir bölümünü yıkarak, ulaşımı imkansız hale getirdi.
Vatandaşlar, köylerine ulaşım sağlayamadıklarını belirterek, yetkililerden yardım talep etti.
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