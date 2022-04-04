Ayasofya Cami İmam Hatibi Muştuer, İnegöl'de teravih kıldırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Ayasofya Cami İmam Hatibi Muştuer, İnegöl'de teravih kıldırdı

04.04.2022 10:25
Ayasofya Cami İmam Hatibi Muştuer, İnegöl'de teravih kıldırdı

İnegöl Belediyesi'nin ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi Ferruh Muştuer'i, Kasım Efendi Camisinde İnegöllü vatandaşlarla buluşturdu.

İnegöl Belediyesi'nin ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi Ferruh Muştuer'i, Kasım Efendi Camisinde İnegöllü vatandaşlarla buluşturdu.

İnegöl Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif boyunca farklı gecelerde birbirinden kıymetli hocaların katılımıyla ilçe halkına farklı camilerde programlar hazırladı. Ramazan süresince Kadir Gecesi ile birlikte 7 gece farklı bir camide birbirinden değerli imam hatiplerin ağırlanacağı programların ilki, Pazar akşamı Kasım Efendi Camisinde gerçekleştirildi. Kuran-ı Kerim tilaveti ve teravih programlarının ilkinde, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi Ferruh Muştuer İnegöllülerle buluştu. Yatsı namazı öncesi Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştiren Muştuer, ardından teravih namazını da kıldırdı.

Belediye Başkanı Alper Taban, namaz sonrası ise vatandaşlara Osmanlı Şerbeti içerek sohbet etti. - BURSA

Ayasofya Cami İmam Hatibi Muştuer, İnegöl'de teravih kıldırdı
Ayasofya Cami İmam Hatibi Muştuer, İnegöl'de teravih kıldırdı
Ayasofya Cami İmam Hatibi Muştuer, İnegöl'de teravih kıldırdı
Ayasofya Cami İmam Hatibi Muştuer, İnegöl'de teravih kıldırdı
Ayasofya Cami İmam Hatibi Muştuer, İnegöl'de teravih kıldırdı

YORUMLAR
500
Camide oluşturulan 'Vefa Çarşısı' yardımlaşma köprüsü oldu Camide oluşturulan 'Vefa Çarşısı' yardımlaşma köprüsü oldu DİYARBAKIR'DA SICAK HAVADA TARİHİ MEKANLAR BOŞ KALDI; CAMİ İÇLERİ DOLU DİYARBAKIR'DA SICAK HAVADA TARİHİ MEKANLAR BOŞ KALDI; CAMİ İÇLERİ DOLU

İnegöl Belediyesi, Ramazan, Kasım, Cami, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ayasofya Cami İmam Hatibi Muştuer, İnegöl'de teravih kıldırdı - Son Dakika


Son Dakika
11:16 9 yıl hapse mahkum edilen Rus oligark Khodorkovsky'den Putin açıklaması: Ukrayna'dan sonra Estonya, Letonya ve Litvanya'yı işgal edebilir
11:15 Hollanda Milli Takımını yıkan haber! Geceleri takımından gizli hastaneye gitti, kanser olduğunu öğrendi
11:12 Ümit Özdağ'ın tepki gösterdiği "Arapça yazılarla" ilgili Kocaeli Büyükşehir'den açıklama geldi
11:12 Şarkıcı Nez kıyafetinin azizliğine uğradı! Sahnede iç çamaşırı gözüktü
11:08 Saadet Partisi ile AK Parti arasında "Erbakan yaşasaydı" polemiği sürüyor: Sizin döneminizde ev hapsinde yaşadı!
11:04 4 Mart'ta gram altının fiyatı 912 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:57 20 gündür elektrikleri kesik olan Suruçlular isyan etti: Çamaşırı elimizde yıkayıp, suyu tulumbayla çekiyoruz
10:51 Hakem Zorbay Küçük, Trabzonspor-Beşiktaş maçı sonrası kızağa çekiliyor
10:38 Nisan ayı kira artış oranı belli oldu: Yüzde 29,88
10:37 Türk Polis Teşkilatı, 177. yılını özel hazırlanan tanıtım filmiyle kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 11:27:21. #1.12#
SON DAKİKA: Ayasofya Cami İmam Hatibi Muştuer, İnegöl'de teravih kıldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement