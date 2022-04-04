Ayasofya Cami İmam Hatibi Muştuer, İnegöl'de teravih kıldırdı - Son Dakika

İnegöl Belediyesi'nin ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi Ferruh Muştuer'i, Kasım Efendi Camisinde İnegöllü vatandaşlarla buluşturdu.

İnegöl Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif boyunca farklı gecelerde birbirinden kıymetli hocaların katılımıyla ilçe halkına farklı camilerde programlar hazırladı. Ramazan süresince Kadir Gecesi ile birlikte 7 gece farklı bir camide birbirinden değerli imam hatiplerin ağırlanacağı programların ilki, Pazar akşamı Kasım Efendi Camisinde gerçekleştirildi. Kuran-ı Kerim tilaveti ve teravih programlarının ilkinde, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi Ferruh Muştuer İnegöllülerle buluştu. Yatsı namazı öncesi Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştiren Muştuer, ardından teravih namazını da kıldırdı.

Belediye Başkanı Alper Taban, namaz sonrası ise vatandaşlara Osmanlı Şerbeti içerek sohbet etti. - BURSA