Aydemir'den CHP'ye Basın Uyarısı - Son Dakika
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Aydemir'den CHP'ye Basın Uyarısı

Aydemir\'den CHP\'ye Basın Uyarısı

Aydemir, CHP'nin boykot çağrısını demokrasi ve basın özgürlüğüne aykırı buldu.

26.03.2025 14:02
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CHP Genel Başkanı'nın boykot çağrısı altında televizyon kanalları, haber ajansları ve gazeteleri hedef almasına sert tepki geldi. Türk Parlamenter Gazeteci ve Yazarlar Birliği Başkanı İbrahim Aydemir, bu tavrın demokrasiye, basın özgürlüğüne ve emek mücadelesine aykırı olduğunu belirtti.

Aydemir: Atatürk'ün sözünü hatırlayın

CHP Genel Başkanı'nın sorumlu davranmaya davet edildiğini vurgulayan Aydemir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Basın, bir milletin müşterek sesidir" sözünü hatırlatarak, bu ilkeden uzaklaşan her söylemin hem tarihi birikime hem de emekçilere haksızlık anlamına geleceğini kaydetti. Aydemir, "Bu kurumlarda çalışan yüzlerce emekçi, ailesini bu işten kazandığı ekmekle geçindiriyor. Siyaset, bu emekçilere işlerini kaybettirme ihtimalini doğuracak şekilde davranamaz. Bu, sadece siyasi değil, aynı zamanda vicdani bir meseledir" dedi.

"Basının suçlanması gayrıciddiliktir"

CHP Genel Başkanı'nın, politika üretmek yerine basın kuruluşlarını hedef almasının büyük bir sorumsuzluk olduğunu belirten Aydemir, "Siyasetçinin görevi, haber değeri taşıyan işlerle milletin önüne çıkmaktır. Eğer gerçekten topluma fayda sağlayacak bir çalışma ortaya koyarsanız, bunu hiçbir basın kuruluşu göz ardı edemez. CHP, yıllardır kendi başarısızlıklarını, basın mensuplarını suçlayarak örtmeye çalışıyor. Bu en hafif tabirle ayıptır" değerlendirmesini yaptı.

"Emeğe saygı duyun, vicdanla hareket edin"

Aydemir, yapılan boykot çağrılarının ne basın özgürlüğüyle ne de halkın haber alma hakkıyla bağdaşmadığını ifade ederek, "CHP yönetimini, aldığı bu yanlı ve sorumsuz kararı yeniden gözden geçirmeye; bu kurumlarda çalışan gazetecilerin emeklerine saygı duymaya davet ediyorum. O insanlar işlerini kaybederse, vicdan azabını boykot çağrısı yapanlar çekecek" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

İbrahim Aydemir, Demokrasi, Politika, Sağlık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydemir'den CHP'ye Basın Uyarısı - Son Dakika

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