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Aydın Barosu'nda devir-teslim yapıldı - Son Dakika

Aydın Barosu'nda devir-teslim yapıldı

17.12.2021 16:37
Aydın Barosu'nda devir-teslim yapıldı

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu'na seçilmesinin ardından Aydın Baro Başkanlığı'ndan istifa eden Gökhan Bozkurt, görevi gerçekleştirilen yönetim kurulu seçimini ile Anıl Yetişkin'e devretti.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu'na seçilmesinin ardından Aydın Baro Başkanlığı'ndan istifa eden Gökhan Bozkurt, görevi gerçekleştirilen yönetim kurulu seçimini ile Anıl Yetişkin'e devretti.

Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt'un istifa etmesi üzerine boşalan başkanlık koltuğu adeta 'jet hızı'yla doldu. Yönetim kurulu arasında yapılan seçim ile Avukat Anıl Yetişkin, Aydın Barosu'nun yeni başkanı olurken, Aydın Barosu makamında devir-teslim töreni gerçekleştirildi. Yönetim kurulu üyelerine kendisine gösterdikleri güven nedeniyle teşekkür eden Aydın Barosu yeni Başkanı Avukat Anıl Yetişkin, "Dün yaptığımız toplantı neticesinde yönetim kurulu üyelerimizin oylarıyla bu onurlu ve kutsal göreve seçildim. Yönetim kurulundaki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu görev bir bayrak yarışıdır. Bunun bilinciyle yönetim kurulu üyelerimizle beraber görevimi layıkıyla yerine getireceğim" dedi.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Barosu eski Başkanı Gökhan Bozkurt da birlikte görev yaptığı Aydın Barosu Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ederek yeni başkan Yetiştin'e görevinde başarılar diledi.

Devir-teslim töreni sonunda ise TBB Yönetim Kurulu Üyesi Bozkurt tarafından yeni başkan Yetişkin'e cübbe giydirildi. Yetişkin de Bozkurt'a plaket, efe figürü ve çiçek takdim ederek Aydın Barosu'na verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti. - AYDIN

Aydın Barosu'nda devir-teslim yapıldı
Aydın Barosu'nda devir-teslim yapıldı
Aydın Barosu'nda devir-teslim yapıldı
Aydın Barosu'nda devir-teslim yapıldı
Aydın Barosu'nda devir-teslim yapıldı
Aydın Barosu'nda devir-teslim yapıldı

Gökhan Bozkurt, Aydın Barosu, Bozkurt, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın Barosu'nda devir-teslim yapıldı - Son Dakika


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