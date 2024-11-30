Aydın BŞB Sultanhisar'da 15 Bin Fide Dağıttı - Son Dakika
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Yerel

Aydın BŞB Sultanhisar'da 15 Bin Fide Dağıttı

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Aydın Büyükşehir Belediyesi, ata tohumlarından elde edilen kışlık sebze fidelerini Sultanhisar'da vatandaşlara dağıttı. Toplamda 15 bin adet fide, yerel tohumların gelecek nesillere aktarılması amacıyla ücretsiz olarak sunuldu.

30.11.2024 01:42  Güncelleme: 01:50
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Aydın BŞB Sultanhisar'da 15 bin adet fide dağıttı

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından ata tohumlarından elde edilen kışlık sebze fideleri, Sultanhisar'da da vatandaşlara dağıtıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatıyla Aydın'ın tüm ilçelerinde ata tohumları toprakla buluşturuluyor. Tarımsal kalkınmaya öncülük eden projelerle tüm Türkiye'ye örnek olan Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin seralarında yetiştirilen kışlık sebzelerinden üretilen lahana, karnabahar, marul ve brokoli fideleri Nazilli'de de dağıtıldı. Yerel tohumların kaybolmasının önüne geçip gelecek nesillere aktarabilmek için 10 yıl önce başlatılan 'Ata Tohumları' projesinden elde edilen fideler vatandaşlar ile buluşturulmaya devam ediyor. Onlarca farklı sebze ve meyvenin farklı varyantından elde edilen fideler, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Sultanhisar merkezde dağıtımı yapılan fidelere vatandaşlar yoğun talep gösterirken, vatandaşlar fidelerini Başkan Osman Yıldırımkaya'nın elinden aldı. Sultanhisar Belediye Başkan Yardımcısı Okan Yalçınkaya başta olmak üzere Aydın BŞB Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Abdurrahman Arslan, Aydın BŞB Genel Sekreter Yrd. Vicdan Çetal ve Zafer Uçar da Başkan Yıldıırmkaya'ya fidan dağıtımında eşlik etti.

"Lahana, karnabahar, marul ve brokoli fidelerinin dağıtımı gerçekleştirdik"

Aydın BŞB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ziraat mühendislerinin kontrolünde yapılan sebze yetiştiriciliğinden elde edilen fidelerin vatandaşlarla buluşturulduğunu ifade eden Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, "Aydın Büyükşehir Belediyemizin seralarında ata tohumlarından üretilen sebze fidelerini vatandaşlarımıza dağıttık. İlçemizde bugün 15 bin adet lahana, karnabahar, marul ve brokoli fidelerinin dağıtımı gerçekleştirdik. Bugün mübarek ve güzel bir gün. Hem yazlık hem kışlık ata tohumlarımızı Özlem Başkanımızın desteği ile dağıtıyoruz. Artık her şey sunileşti. Ata tohumlarımızı arıyoruz. Bizim tohumlarımızın genleri ile oynanamadığı için çok iyi bir şey yaptığımıza inanıyorum. Emeği geçen başta Özlem Başkanımız olmak üzere tarımsa üretim birimine teşekkür ediyoruz. İsrail'den alınan tohumlardan bir daha üretim olmuyor. Ama Türk Ata Tohumlarımızdan sürekli üretim yapabiliyoruz. Araması, lezzeti, kalitesi ve kokusu ile atat tohumlarımız çok güzel. Sahip çıkmalıyız" dedi.

Yerli tohumlardan üretilen kışlık sebze fidelerini alan vatandaşlar da hem Özlem Çerçioğlu'na hem de Başkan Yıldırımkaya'ya teşekkür ettiler.

Aydın BŞB Sultanhisar\'da 15 Bin Fide Dağıttı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın BŞB Sultanhisar'da 15 Bin Fide Dağıttı - Son Dakika

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