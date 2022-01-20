Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere vitamin takviyesi - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi, enerjilerini ve motivasyonlarını yükseltmek için Kültür Merkezleri'ndeki binlerce kursiyere elma ve portakal kurusu dağıttı.

Aydın'ın tüm ilçelerinde yer alan Kültür Merkezleri'nde her yaş grubundan vatandaşa kişisel gelişimleri için eğitimler veren Aydın Büyükşehir Belediyesi (ABB) özellikle çocuklar için birbirinden güzel içeriklere sahip kurslar düzenliyor. Büyükşehir'in bu kurslarında çocukların kültür, sanat ve spora olan ilgilerini arttırarak, sağlıklı ve bilinçli bireyler yetişmesine katkı sunuluyor. Ücretsiz olarak düzenlenen kurslarda okuldaki derslerini destekleyici eğitim alan öğrenciler; bununla birlikte gitardan kemana, baleden satranca, masa tenisinden halk oyunlarına varana kadar birçok farklı alanda sanatla kişisel gelişimlerini sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi de enerjilerini ve motivasyonlarını yükseltmek için binlerce kursiyere elma ve portakal kurusu dağıttı.

Öğrenciler Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti

Yıl boyu süren kurslarda aldıkları sanatsal ve bilimsel eğitimler ile kendilerini geliştirdiklerini belirten öğrenciler, her zaman yanlarında olan ve desteğini hissettiren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN