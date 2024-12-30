Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ, Aydınlıların Taleplerine Kulak Veriyor - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ, Aydınlıların Taleplerine Kulak Veriyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ, Aydınlıların Taleplerine Kulak Veriyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ, kent genelinde sürdürülen çalışmalarla Aydınlı vatandaşların taleplerini dinleyerek yatırımlarını şekillendiriyor. Nazilli'deki muhtarlarla yapılan toplantıda, vatandaşların ihtiyaçları ve talepleri kayıt altına alındı. Başkan Çerçioğlu, hizmetlerin vatandaş odaklı devam edeceğini vurguladı.

30.12.2024 15:13  Güncelleme: 15:16
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Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), kent genelindeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ'nin çalışmaları ile kazanan Aydınlı vatandaşlar oluyor.

Aydın için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ, Aydınlılardan gelen talep, öneri ve görüşler ile yatırımlarını şekillendiriyor. Aydın'da hizmet ve yatırımlar, Aydınlıların istekleri ile şekilleniyor.

Nazilli halkının talepleri dinlendi

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı şube müdürleri ve AYBA koordinatörleri, Nazillili muhtarlar ile bir araya geldi. Vatandaşlardan gelen taleplerin dinlenmesi, ihtiyaçların belirlenmesi ve sorunların çözülmesi için gerçekleştirilen toplantıya Nazilli'de görevlerini sürdüren muhtarlar katıldı.

Nazilli Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Karaburun'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ bürokratları, ilçede önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek yatırım ve çalışmaları da anlattı. Mahallelerinde yaşayan vatandaşların sesi olan muhtarların talep ve görüşleri sözlü ve yazılı olarak kayıt altına alındı.

Başkan Çerçioğlu: "Güç birliği ile Aydınımızı aydınlık yarınlara taşıyacağız"

Vatandaş odaklı hizmetlerin süreceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, " Kuşadası'ndan Buharkent'e, Didim'den Çine'ye kadar Aydınımızın her bir noktasında yaşayan vatandaşlarımızın talepleri, istekleri ve ihtiyaçları bizler için çok değerli. Hemşehrilerimizin sesini duyarak onlardan gelen talepler ile yatırımlarımızı şekillendirmeye, çalışmalarımızı gerçekleştirmeye ve hizmetlerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ, Aydınlıların Taleplerine Kulak Veriyor - Son Dakika

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