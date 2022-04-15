Aydın'da 15 gıda işletmesine 281 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
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Aydın'da 15 gıda işletmesine 281 bin TL ceza kesildi

15.04.2022 12:40
Aydın'da 15 gıda işletmesine 281 bin TL ceza kesildi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Mart ayı içerisinde, gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerleri denetimlerine devam edilirken, mevzuata uygun olmayan 15 gıda işletmesine 281 bin 520 TL'lik yasal işlem uygulandı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Mart ayı içerisinde, gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerleri denetimlerine devam edilirken, mevzuata uygun olmayan 15 gıda işletmesine 281 bin 520 TL'lik yasal işlem uygulandı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından aralıksız olarak gerçekleştirilen gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerleri denetimleri Mart ayında da devam edildi. Edinilen bilgiye göre, 2 bin 116 adet gıda üretim yeri, 13 bin 729 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunan Aydın'da, Mart ayında gıda üretim yerlerine 217 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise 2 bin 34 adet olmak üzere toplamda 2 bin 251 adet denetim gerçekleştirildi. Denetim İzleme Programı, şikayet, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme ve benzeri durumlara istinaden il genelinde toplam 70 adet numune alındı. Yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 15 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 281 bin 520 TL'lik yasal işlem uygulandı.

Denetimler ile ilgili olarak Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Mart ayı içerisinde bin 269 adet sağlık sertifikası düzenlenerek 7 milyon 400 bin 891,44 kg kuru incir, 176 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 1milyon 489 bin 509,20 kg muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam, 1 445 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 8 milyon 890 bin 400,64 kg gıda maddesi ihracatı gerçekleştirilmiştir. ALO Gıda 174 hattına, Mart ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 45 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 8 adet, üretim yerleri ile ilgili 7 adet olmak üzere toplam 60 adet şikayet gelmiştir. Şikayetlerle ilgili olarak 54 adet işletmeye ait denetim sonlandırılmıştır. Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığımızın Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi'ne (GGBS) kaydedilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz, 132 kişilik Gıda Kontrolör ekibimiz tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmektedir" denildi. - AYDIN

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Türk Lirası, Aydın, Tarım, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın'da 15 gıda işletmesine 281 bin TL ceza kesildi - Son Dakika


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