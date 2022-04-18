Aydın'da 8 bin engelliye 61 milyon destek - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da 8 bin engelliye 61 milyon destek

18.04.2022 09:32
Aydın'da 8 bin engelliye 61 milyon destek

Aydın'da yılın ilk 3 ayında 8 bin 791 engellinin ailelerine evde engelli bakım desteği çerçevesinde toplam 61 milyon 299 bin 2 TL destek sağlandı.

Aydın'da yılın ilk 3 ayında 8 bin 791 engellinin ailelerine evde engelli bakım desteği çerçevesinde toplam 61 milyon 299 bin 2 TL destek sağlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyacı olan engelliler ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla verilen "evde bakım yardımı" Aydın'da aralıksız devam ediyor. Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü başkanlığında Evde Engelli Bakım Hizmeti alan ailelere verilen destekler yılın ilk 3 ayında da dikkat çeken rakamlara ulaştı. Konu ile ilgili Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Aydın genelinde Ocak, Şubat ve Mart aylarında 8 bin 791 engellinin aile bireylerine "evde bakım" çerçevesinde toplam 61 milyon 299 bin 2 TL destek sağlandı. - AYDIN

YORUMLAR
500
Bakan Yanık: 'Toplam 1 milyar 272 milyon liralık Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık' Bakan Yanık: 'Toplam 1 milyar 272 milyon liralık Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık' Hırsız, çaldığı ziynet eşyalarını dolara çevirince kıskıvrak yakalandı Hırsız, çaldığı ziynet eşyalarını dolara çevirince kıskıvrak yakalandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türk Lirası, Engelli, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın'da 8 bin engelliye 61 milyon destek - Son Dakika


Son Dakika
09:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar programında Hülya Avşar 'fotoğrafçılık' yaptı, Emine Erdoğan poz verdi
09:16 Perinçek ve Ümit Özdağ arasındaki mülteci gerilimi şiddetleniyor: "Bugün başlıyoruz, seslerini keseceğiz" sözüne cevap gecikmedi
08:53 ABD'de ırkçı saldırı! Bir Türk vatandaşı göğsünden bıçaklandı!
08:51 İki çocuk arasında çıkan silahlı çatışmada, evinin önünde oturan kadın yaşamını yitirdi!
08:49 Adı Sevgi son bölümüyle dün akşam yayınlandı! Elif için Sarpça'daki hayat kabusa dönüyor
08:40 Hadise'den şaşırtan paylaşım! Müstakbel görümcesinin doğum gününü bu fotoğrafla kutladı
08:37 Bakan Koca'nın "Salgın bitiyor" yönündeki açıklamalarına Mehmet Ceyhan'dan sert tepki
08:36 Teşkilat dizisinde Ceren intihar mı etti? İşte son bölümde yaşananlar
08:29 Yargı dizisi heyecanlı sahneleriyle dün akşam ekranlara geldi! Ceylin cinayet mi işliyor?
08:22 Altın yeni güne yükselişle başladı! İşte 18 Nisan güncel fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 09:39:41. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da 8 bin engelliye 61 milyon destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement