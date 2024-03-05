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Aydın'da beklenen yağış başladı

AYDIN - Meteoroloji'nin sağanak yağış uyarısının ardından Aydın'da yağışlı hava etkili olmaya başladı.

Aydın'a meteorolojinin uyarısının ardından sağanak yağış başlarken yağışlar zaman zaman etkili oluyor. Uzun süredir yağışlara hasret kalan Aydın'da bu sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü ve sağanak yağışlı hava etkili olmaya başladı. Yağışla birlikte yollarda su birikintileri oluşurken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yağmurdan nasibini aldı. Şu ana kadar ilde yağıştan kaynaklı bir olumsuzluk yaşanmazken, yağışların önümüzdeki birkaç gün boyunca etkili olması bekleniyor.