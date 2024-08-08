Aydın'da çıkan orman yangını sonrası inceleme çalışmaları yapıldı - Son Dakika
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Aydın'da çıkan orman yangını sonrası inceleme çalışmaları yapıldı

Aydın\'da çıkan orman yangını sonrası inceleme çalışmaları yapıldı

Aydın'ın Germencik ilçesinde başlayarak Söke ilçesine sıçrayan ve kontrol altına alınan orman yangını sonrasında Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri yanan alanlarda inceleme çalışmalarında bulundu.

08.08.2024 12:29
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Aydın'ın Germencik ilçesinde başlayarak Söke ilçesine sıçrayan ve kontrol altına alınan orman yangını sonrasında Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri yanan alanlarda inceleme çalışmalarında bulundu.

Aydın'ın Germencik ilçesi Gümüşyeniköy'de dün öğlen saatlerinde başlayıp rüzgarın da etkisi ile büyüyerek Söke ilçesi Argavlı Mahallesi'ne ulaşarak geniş bir alana yayılan yangın, ekiplerin gece boyu ve sabah yoğun hava müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde söndürme ve soğutma çalışmaları devam ederken, Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de yanan tarım arazilerinde inceleme çalışması gerçekleştirdi.

Afet ihbarında bulunulacak

Konuyla ilgili Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Argavlı Mahallemizde yangından olumsuz etkilenen tarımsal alanlarda teknik ekibimizce inceleme ve gözlemler de bulunuldu. Yangından etkilenen tarım ve hayvancılık işletmelerimiz için 2090 sayılı kanun gereği afet ihbarında bulunulacaktır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da çıkan orman yangını sonrası inceleme çalışmaları yapıldı - Son Dakika

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