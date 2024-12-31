Aydın\'da Çocuklar Yeni Yılı Coşkuyla Karşıladı

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2025 yılına sayılı günler kala Aydın Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezleri'nde yeni yıl coşkusu yaşandı.

Aydın'ın dört bir yanında eğitim faaliyetlerine devam eden, başarıları ile birçok belediye tarafından örnek alınan Aydın Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezleri'ne devam eden öğrencilere yönelik etkinlikler hız kesmeden devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezleri'nde yeni yıl coşkusu yaşandı. Merkezlerde düzenlenen kutlama etkinlikleri ile minikler 2025'e 'merhaba' dedi. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncularının Noel Baba kostümleri ile ziyaret ettiği çocuklar oyunlar oynadı, şarkılar söyleyerek yeni yılı kutladı. Çocukların kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.

Başkan Çerçioğlu: "Çocuklarımızın hayatlarının her adımında yanlarında olmayı sürdüreceğiz"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, çocukların hayatlarının her adımında yanlarında olmayı sürdüreceklerini belirterek her yaştan vatandaşa sağlıklı ve mutlu yıllar diledi. Başkan Çerçioğlu, "Çocuklarımızın yüzlerindeki gülümsemeyi görmek bizler için en büyük mutluluk. Cumhuriyetimizin aydınlık yarınlarının parlayan yıldızları olacak olan çocuklarımızın hayatlarının her adımında yanlarında olmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımıza huzur, sağlık ve mutluluk dolu yıllar diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN