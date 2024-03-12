Aydın\'da Fuar Aydın açıldı

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Geçtiğimiz günlerde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından açılışı yapılan Fuar Aydın'da hem Edebiyat Günleri hem de Ramazan Etkinlikleri devam ediyor.

177 bin metrekare büyüklüğe sahip Aydın Tekstil Park; 1. etapta açılan konser alanı, yürüyüş yolları, kafe ve restoranlar, çalışma salonu, aquapark, kreş ve otizm merkezine ev sahipliği yapıyordu. 18 bin metrekare büyüklüğe sahip kapalı fuar alanında 7 bin metrekarelik ilk etabı 200 araçlık otopark alanı ile birlikte Aydın halkının hizmetine açıldı. Açılış ile birlikte başlayan Aydın Edebiyat Günleri'nin ardından Ramazan Ayı boyunca 20.00-23.00 saatleri arasında ücretsiz ramazan etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.

Fuar Aydın'ın kentin ekonomisine, turizmine ve tanıtımına büyük katkı sağlayacağını ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "7 bin metrekarelik 1. etabını açtığımız Fuar Aydın, düzenli olarak birçok fuar ve etkinliğe ev sahipliği yapacak, bir yıl içerisinde hizmete alacağımız 2. etabıyla 18 bin metrekare kapalı alana sahip hale gelecek ve bölgenin en büyük fuar alanlarından birisi olacak" ifadelerini kullandı.

Fuar Aydın'ın yıllık fuar programının da önümüzdeki haftalarda ilan edileceğini ekleyen Başkan Çerçioğlu, "Aydın Tekstil'i tam bir yaşam alanı haline getirdik, 7'den 70'e herkese hitap eden bir alan oldu, bundan sonra uluslararası turizm ve fuarcılık alanında da hizmet verecek, Aydınımıza hayırlı uğurlu olsun." diyerek ifadelerini noktaladı. - AYDIN