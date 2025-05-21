Aydın'da Huzur Operasyonu Yapıldı

Aydın'da huzur operasyonu

AYDIN - Aydın il genelinde eş zamanlı yapılan huzur uygulamasında 2 bin 500 şahsın sorgulaması yapıldı.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması'nda Aydın genelinde 350 personel ve 110 ekibin katılımıyla 45 uygulama noktasında polis ekipleri tarafından denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde 60'ı yabancı olmak üzere toplam 2 bin 500 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. Didim'de 1 şahsın Resmi Belgede Sahtecilik suçundan aranmasının olduğu tespit edilerek yakalandığı öğrenildi.