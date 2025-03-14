Aydın'da İftar Programı Birlik ve Dayanışma Mesajlarıyla Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın'da İftar Programı Birlik ve Dayanışma Mesajlarıyla Gerçekleşti

Aydın\'da İftar Programı Birlik ve Dayanışma Mesajlarıyla Gerçekleşti

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Bozdoğan'da düzenlediği iftar programıyla birlik ve dayanışma mesajlarını vurguladı. Başkanlar, Ramazan'ın manevi atmosferinde vatandaşlarla bir araya gelerek Aydın'ın gücünü gösterdi.

14.03.2025 11:07  Güncelleme: 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerde düzenlediği iftar programları kapsamında Bozdoğan'da iftar programı düzenlendi.

Ramazan ayının manevi atmosferi içerisinde gerçekleşen buluşmada, birlik ve dayanışma mesajları öne çıktı. Aydın'ın her bir köşesinde hizmet ve dayanışma ruhunu büyüten çalışmalara imza atan CHP'li belediye başkanları, vatandaşlarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı. İftar sofrasında konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Ramazan, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu en güzel şekilde hissettiğimiz bir ay. Bugün burada hep birlikte olmanın, halkımızla bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aydın'ımızın her bir ferdine hizmet etmek, yanlarında olmak en büyük görevimiz" dedi.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel ise, "Büyükşehir Belediyemizin ilçemizde düzenlediği bu anlamlı iftar programı, hemşerilerimizle bir araya gelme fırsatı sundu. Bu birliktelik, Aydın'ımızın gücünü bir kez daha gösterdi" ifadelerini kullandı.

İftar programına; Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, ilçe başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Bozdoğan, Politika, Belediye, Yerel, Yaşam, İftar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da İftar Programı Birlik ve Dayanışma Mesajlarıyla Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
Para çektiği banka önünde düşerek başını çarpan kişi hayatını kaybetti Para çektiği banka önünde düşerek başını çarpan kişi hayatını kaybetti
Tüketiciler geçen yıl en çok “ayakkabı“ için şikayetçi oldu Tüketiciler geçen yıl en çok "ayakkabı" için şikayetçi oldu
Bütün Avrupa Fenerbahçe’yi konuşuyor Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor
Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya büyük tepki Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya büyük tepki
Tamer Karadağlı bu kez kızıyla gündemde Katıldığı yarışmada ikinci oldu Tamer Karadağlı bu kez kızıyla gündemde! Katıldığı yarışmada ikinci oldu
Survivor’da büyük hata Fragman apar topar silindi Survivor'da büyük hata! Fragman apar topar silindi
Ev sahibi ve kiracılar dikkat Hepsi didik didik aranıyor Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Hepsi didik didik aranıyor
Sağlıkta büyük skandal Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu Sağlıkta büyük skandal! Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu
Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay O anları kayda alıp paylaştı Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay! O anları kayda alıp paylaştı
Gonca Vuslateri’den Tanyeli’ye: Hakkım helal olsun Gonca Vuslateri'den Tanyeli'ye: Hakkım helal olsun
Hamam böcekleri savaş ve afetlerde hayat kurtaracak Hamam böcekleri savaş ve afetlerde hayat kurtaracak
PFDK’dan Mourinho’ya ceza yok, Günay Güvenç’e 1 maç men PFDK'dan Mourinho'ya ceza yok, Günay Güvenç'e 1 maç men
Kamuya binlerce personel alınacak Hem de çoğu kadrolu Kamuya binlerce personel alınacak! Hem de çoğu kadrolu
Gelinliği giyip ’’Koca aranıyor’’ yazılı döviz ile sokağa çıktı Gelinliği giyip ''Koca aranıyor'' yazılı döviz ile sokağa çıktı

11:58 Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
10:45 Sağlıkta büyük skandal Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu Sağlıkta büyük skandal! Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu
10:36 Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay O anları kayda alıp paylaştı Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay! O anları kayda alıp paylaştı
18:19 Özel okulda deney sırasında patlama: 6 öğrenci yaralandı Özel okulda deney sırasında patlama: 6 öğrenci yaralandı
18:13 Hastanede tedavi gören Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı Hastanede tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı
18:08 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması için hazırız Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması için hazırız
17:42 Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın Şam’a gitti Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın Şam'a gitti
17:35 Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek’in bonservisini belirledi Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'in bonservisini belirledi
17:34 Özgür Özel, kadına şiddet uygulayan Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan’ın istifasını istedi Özgür Özel, kadına şiddet uygulayan Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan'ın istifasını istedi
17:33 TİP lideri Erkan Baş’tan Halk TV’ye Rasim Ozan Kütahyalı tepkisi TİP lideri Erkan Baş'tan Halk TV'ye Rasim Ozan Kütahyalı tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2025 12:10:15. #7.12#
SON DAKİKA: Aydın'da İftar Programı Birlik ve Dayanışma Mesajlarıyla Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.