Aydın'da Kamu Hastaneleri Toplantısı - Son Dakika
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Aydın'da Kamu Hastaneleri Toplantısı

Aydın\'da Kamu Hastaneleri Toplantısı

Aydın İl Sağlık Müdürü Şenkul, hastanelerin hizmet kalitesini artırmak için toplantı yaptı.

27.02.2025 13:39
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Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul başkanlığında kamu hastanelerinin hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul başkanlığında, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı, Hastane Başhekimleri, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimleri ile hastane hizmetleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan sunum ile başlayan toplantıda, Aydın'da hizmet veren kamu hastaneleri ve Ağız Diş Sağlığı Merkezlerinin MHRS kapasite, muayene ve talep sayıları, acil servis organizasyonları ile doğum verileri ele alınarak vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerindeki kalitenin artırılması ve sürdürülebilirliğine yönelik tedbirler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Politika, Hastane, Sağlık, Yerel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da Kamu Hastaneleri Toplantısı - Son Dakika

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