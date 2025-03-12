Aydın'da Müstakil Evde Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

Haber: Özgür Dedeoluk

(AYDIN)- Aydın'ın Karacasu ilçesinde meydana gelen yangında bir müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Küçükdağlı Mahallesi Şehit Olcay Altun Caddesi No: 59'da bulunan Feridun A'ya ait evde yangın meydana geldi. Yangına çok sayıda itfaiye personeli müdahale ederken vatandaşlar da yangının söndürülmesi çalışmalarına destek verdi. Herhangi bir patlama ihtimaline karşı polis ekipleri vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Evde yaşayan 16 yaşındaki kız çocuğunun ortalıkta gözükmemesi bir süre korkuyu daha da arttırsa da çocuğun evin dışında olduğu öğrenildi. Evin bahçesinde bulunan damdaki hayvanları kurtarmak için de yoğun çaba harcandı.

Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken yangın esnasında bir piknik tüpünün patladığı öğrenildi. Gözyaşlarına boğulan Aysel A.'yı yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Ev sahibi Feridun A.'nın fenalaşan annesi Güleser A. hastaneye götürüldü.