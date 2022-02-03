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Aydın'da Ocak ayı içerisindeki trafik denetimlerinde 10 milyon lira ceza kesildi - Son Dakika

Aydın'da Ocak ayı içerisindeki trafik denetimlerinde 10 milyon lira ceza kesildi

03.02.2022 16:20
Aydın'da Ocak ayı içerisindeki trafik denetimlerinde 10 milyon lira ceza kesildi

Aydın'da Ocak ayı içerisinde yapılan trafik denetimlerinde kusurlu bulunan 7 bin 047 araca 10 milyon 260 bin 576 TL para cezası kesildi.

Aydın'da Ocak ayı içerisinde yapılan trafik denetimlerinde kusurlu bulunan 7 bin 047 araca 10 milyon 260 bin 576 TL para cezası kesildi.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için Valiliğimizin gözetim ve denetiminde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2022 yılı Ocak ayı içerisinde toplam 166 bin 037 araç kontrol edilmiş olup, bunlardan kusurlu bulunan 7 bin 047 araca 10 milyon 260 bin 576 TL para cezası tatbik edilmiştir. Ocak ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu kusurlarından dolayı 162 sürücü ve 842 araç trafikten men edilmiş, 285 sürücünün ehliyetine el konulmuştur. Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen; trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2022 Ocak ayı içerisinde İlimiz sınırlarında toplam 267 maddi hasarlı, 253 yaralamalı ve 6 ölümlü olmak üzere toplam 526 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda toplam 343 vatandaşımız yaralanmış, 7 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir.

Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da, daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 nolu Acil Çağrı Merkezi telefonuna ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır" denildi. - AYDIN

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Para Cezası, Türk Lirası, Aydın, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın'da Ocak ayı içerisindeki trafik denetimlerinde 10 milyon lira ceza kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da Ocak ayı içerisindeki trafik denetimlerinde 10 milyon lira ceza kesildi - Son Dakika
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