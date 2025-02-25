Aydın'da Ortalama Evlenme Yaşı Artıyor - Son Dakika
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Aydın'da Ortalama Evlenme Yaşı Artıyor

Aydın\'da Ortalama Evlenme Yaşı Artıyor

Aydın'da ortalama evlenme yaşı erkeklerde 32,8, kadınlarda 29,8 olarak belirlendi. 2024'te evlenme ve boşanma sayılarında küçük düşüşler yaşandı.

25.02.2025 12:54
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Aydın genelinde ortalama evlenme yaşı erkeklerde 32,8 kadınlarda ise 29,8 oldu.

Aydın'ın 2024 yılı evlenme ve boşanma istatistikleri belli oldu. TÜİK verilerine göre Aydın'da 2023 yılında 7 bin 839 olan evlenme sayısı 2024 yılında yüzde 1 oranında azalarak 7 bin 744 oldu. Ayrıca 2024 yılında 130 akraba evliliği gerçekleşirken, akraba evliliğinin oranı ise yüzde 1,7 oldu. Son bir yılda evlenen 7 bin 744 çiftin, 5 bin 506'sında erkeğin yaşı büyük, bin 391'inde erkeğin yaşı küçük, 847'sinde ise çiftler aynı yaşta oldu. Her geçen yıl yükselen ortalama evlenme yaşı erkeklerde 32,8 kadınlarda 29,8 olan Aydın'da ortalama ilk evlenme yaşı da erkeklerde 28,6, kadınlarda 25,6 oldu.

Erkeklerde en fazla evlilik 2 bin 750 kişi ile 25-29 yaş arasında, kadınlarda ise 2 bin 391 kişi ile yine 25-29 yaş arasında gerçekleştirildi. Aydın genelinde en fazla evlilik ise 979 ile Ağustos ayında en az evlilik de 377 ile Ocak ayında yapıldı. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2024 yılında binde 6,65 olan Aydın'da kaba boşanma hızı ise binde 2,67 oldu.

Boşanma sayısında düşüş yaşandı

Aydın'da 2023 yılında 3 bin 120 olan boşanma sayısı 2024 yılında yüzde 0,22 oranında azalarak 3 bin 113 oldu. En fazla boşanma 681 ile 6-10 yıl arası evli olan çiftlerde, en az boşanma ise 63 ile bir yıldan az evli olan çiftlerde meydana geldi. Erkeğin yaşının büyük olduğu evliliklerde boşanma sayısı 2 bin 376 olurken, erkeğin yaşının küçük olduğu evliliklerde boşanma 499, yaşların eşit olduğu evliliklerde ise boşanma sayısı 214 oldu.

Erkeklerde en fazla boşanma 576 kişi ile 35-39 yaş arasında, kadınlarda ise 581 kişi ile yine 35-39 yaş arasında gerçekleştirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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