Aydın\'da Sağanak Yağış ve Gider Tıkanıklığı

Aydın genelinde son günlerde etkili olan sağanak yağış akşam saatlerinde etkisini arttırırken, Ilıcabaşı Mahallesi'ndeki giderlerin kargı çöpleri ile tıkanmasına mahalle muhtarı Alim Tarım tepki göstererek vatandaşları günlük temizleme yapmaları konusunda uyardı.

Sağanak yağış akşam saatlerinde Efeler ilçesinde yoğun şekilde hissedildi. Dışarıya çıkan bazı vatandaşlar ani bastıran sağanak yağışa hazırlıksız yakalandı. Yağıştan kaçan vatandaşlar saçak altlarına sığındı. İlçenin bazı cadde ve sokaklarında su birikintileri oluştu. Sağanak yağışın etkili olduğu bölgelerden biri de kargılardan çeşitli el emeği ürünlerin yapıldığı Ilıcabaşı Mahallesi oldu. Kargı çöpleri dolayısıyla mahalledeki giderler tıkandı, sokaklar suyla doldu.

Ilıcabaşı Mahallesi Muhtarı Alim Tarım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mahalle sakinlerine günlük temizleme yapmaları konusunda uyarıda bulundu. Muhtar Tarım yaptığı paylaşımda, "Değerli mahalle sakinlerimiz, lütfen yaptığınız kargı işlerini günlük temizleyin. Temizlememeniz sonucunda giderler tıkanıyor. Bu durum tüm mahalleyi mağdur ediyor. Lütfen dikkat edelim" ifadelerine yer verdi. - AYDIN