Aydın'da Sarmaşık otu yok satıyor - Son Dakika
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Aydın'da Sarmaşık otu yok satıyor

12.04.2022 11:15
Aydın'da Sarmaşık otu yok satıyor

Aydın yöresinde Mart ve Nisan aylarında yağan yağmurlarla beraber kendini gösteren ve halk arasında sarmaşık olarak bilinen otun bağı 15 liradan alıcı bulurken vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi görüyor.

Aydın yöresinde Mart ve Nisan aylarında yağan yağmurlarla beraber kendini gösteren ve halk arasında sarmaşık olarak bilinen otun bağı 15 liradan alıcı bulurken vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi görüyor.

Semt pazarlarında en çok ilgi gören sezonluk ürünler arasında yerini alan sarmaşıklar Aydın'ın yanı sıra Ege illerinde sevilerek tüketiliyor. Aydın şehir merkezi ve ilçelerde kurulan semt pazarlarında tezgahları süsleyen ve doğada kendiliğinden çıkan sarmaşıklar vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi görüyor. Ege Bölgesi dışında pek fazla bilinmeyen otlar arasında yer alan sarmaşık, kırsal kesimde yaşayan vatandaşlara da ek gelir kapısı oluyor. Doğada kendiliğinden yetişen otları toplayarak semt pazarlarında satan vatandaşlar hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de eşsiz lezzeti olan otları vatandaşlarla buluşturuyor. Sabahın erken saatlerinde pazardaki yerlerini alan satıcılar, beraberinde getirdikleri demet demet sarmaşıkları gerek toptan olarak diğer pazarcılara gerekse kendileri satarak gelir elde ediyorlar. Bu yıl bağı 15 TL'den alıcı bulan sarmaşıklar bir çok evde sofraların vazgeçilmez yemeği olurken, pazarlarda da adeta yok satıyor. - AYDIN

Aydın'da Sarmaşık otu yok satıyor
Aydın'da Sarmaşık otu yok satıyor
Aydın'da Sarmaşık otu yok satıyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın'da Sarmaşık otu yok satıyor - Son Dakika


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