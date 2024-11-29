Aydın\'da Taklit Ürün Denetimleri

Yerel

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tağşiş ve taklit yapıldığı tespit edilen ürünlerin tespit edilmesi ve toplanması amacıyla Aydın'da sahaya inen il tarım ekipleri, zincir marketlerde denetimlerini sürdürüyor.

Gıda güvenilirliğinin sağlanması için taklit ve hileli gıdaların tespit edilmesine yönelik Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Taklit ve tağşiş olduğu tespit edilen ürünler ise sürekli vatandaşların bilgisine sunulurken, Aydın'da harekete geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zincir marketlerde denetim gerçekleştiriyor. Aydın genelindeki ilçe tarım müdürlüklerinin de destekleriyle aralıksız süren denetimlerde tağşiş ve taklit yapılan ürünler tek tek tespit ediliyor. Zincir marketlerdeki rafları inceleyen ekipler, ürünleri kontrol ederek toplanmasını sağlıyor. Vatandaşların sağlığının korunması adına kontrollerin aralıksız süreceği öğrenildi. - AYDIN