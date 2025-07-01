Aydın\'da Tarım Kontrolleri ve Uyarılar

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde domates üretim alanlarında yapılan saha kontrollerinde ürünlerdeki hastalık ve zararlılara karşı üreticilere bilgilendirme yapıldı. Ayrıca bölgede görülmeye başlayan kestane gal arısı hakkında da uyarılarda bulunuldu.

Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerin üreticiye birebir bilgilendirme yaptığı denetimlerde doğru ilaçlama ve erken müdahalenin önemine vurgu yapıldı. Öte yandan, kestane ağaçlarına ciddi zarar veren Kestane Gal Arısı (Dryocosmus kuriphilus) zararlısının da bölgede yayılım göstermesi üzerine, üreticilere bu zararlıya karşı biyolojik ve kültürel mücadele yöntemleri konusunda bilgi aktarıldı.

Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlçe Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından Ören, Belenova, Ovacık, Yukarıyakacık, Sarıcaova ve Musakolu mahallelerinde bulunan domates alanları gezilerek hastalık ve zararlı kontrolü yapılmıştır. Yapılan kontroller sonucu domateslerde görülen hastalık ve zararlılar hakkında üreticilerimize bilgi verilmiştir. Ayrıca bölgemizde görülmeye başlayan Kestane Gal Arısı zararlısının tespiti ve mücadelesi konularında bilgilendirme yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN