Aydın'da Temizlik ve Peyzaj Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Aydın'da Temizlik ve Peyzaj Çalışmaları Devam Ediyor

Aydın\'da Temizlik ve Peyzaj Çalışmaları Devam Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kent Meydanı'nda temizlik ve peyzaj düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ekiplerin 17 ilçede aralıksız çalıştığını belirterek, Aydın'ın daha yeşil ve pırıl pırıl bir görünüme kavuşacağını ifade etti.

14.10.2024 16:10  Güncelleme: 16:12
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Gece gündüz sahada olan ekiplerin çalışmaları ile Aydın pırıl pırıl hale gelirken, daha yeşil bir görünüme kavuşuyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından kente kazandırılan Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı'nda temizlik, peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi. Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan havuzu temizleyen ekipler, meydan genelinde de detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi fidanlığında yetiştirilen mevsimlik çiçekler ile süslenen Atatürk Kent Meydanı'nda gece saatlerinde peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları da hayata geçirildi. Ağaçların mevsimsel bakımı ile peyzaj düzenlemelerinden sonra Atatürk Kent Meydanı'nın görünümü vatandaşlardan tam not aldı.

"Aydın için çalışmaya devam edeceğiz"

Başkan Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmaların süreceğini belirtti. Çerçioğlu, "Ekiplerimiz gece gündüz demeden 17 ilçemizin tamamında çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Yoğun ve titiz çalışmalarımız ile vatandaşlarımızın güvenliğini, sağlığını ve hijyenini koruma altına alıyoruz. Pırıl pırıl ve daha yeşil bir Aydın için çalışmalarımız sürecek" ifadelerini kullandı.

Çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Temizlik ve Peyzaj Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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