Aydın'da turunçgil unlu bit zararlısı ile mücadele başladı - Son Dakika
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Aydın'da turunçgil unlu bit zararlısı ile mücadele başladı

25.05.2022 10:29
Aydın'da turunçgil unlu bit zararlısı ile mücadele başladı

Aydın'da yürütülen 'Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi' projesi çerçevesinde turunçgil bahçelerinde 'Turunçgil Unlu Biti' hastalığına karşı mücadele zamanı başladı.

Aydın'da yürütülen 'Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi' projesi çerçevesinde turunçgil bahçelerinde 'Turunçgil Unlu Biti' hastalığına karşı mücadele zamanı başladı.

Aydın'da turunçgil alanlarında yürütülen Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY) projesi çerçevesinde, yapılan bahçe kontrollerinde unlu bitin ekonomik olarak mücadeleyi gerektirecek düzeyde olduğu görüldü. Mücadele zamanı gelen ve yayılma eğiliminde olan Turunçgil Unlu Biti zararlısının tüm üreticiler tarafından tanınıp, yoğunluğunun izlenmesi ve bahçelerde mücadelenin uygulanmasının turunçgil yetiştiriciliği için büyük önem taşıdığını ifade eden Aydın İl Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Ökdem alınacak önlemleri anlattı.

Turunçgil unlıu bitinin ergin dişileri, uzunca oval biçimde, beyaz ve unlu gibi bir görünüme sahip olduğunu belirten İl Müdürü Ökdem, "Ortalama uzunluğu 3,7 mm, eni ise 1.8 mm'dir. Vücudun her tarafı beyaz ince mumlu iplikçiklerden oluşmuş bir örtü ile kaplıdır. Bazen tek başına, çoğunlukla da koloni halinde yumakçıklar şeklinde görülürler. Bir dişi 300-400 adet yumurta bırakır. Yumurtadan çıkan larvalar yumakçıklar içerisinde kısa bir süre kaldıktan sonra dışarı çıkarlar. Bu dönemde larvalar oldukça hareketlidir. Turunçgil unlu biti emgi yaparak doğrudan, balımsı madde salgılayarak fumajine neden olmasıyla da dolaylı yoldan bitkilere zarar verirler. Popülasyon yoğunluğunun yüksek olduğu zamanlarda turunçgillerde aşırı meyve dökümüne ve fumajine neden olurlar. Esas konukçuları turunçgil tür ve çeşitleri olup, incir, asma, nar, sera ve süs bitkilerinde de zarar yaparlar. Kışı çoğunlukla yumurta ve yumurtalı ergin olarak ağacın gövde çatlakları arasında, yumurtasız ergin ve larva olarak da sürgün uçları arasında beslenerek geçirirler. Yumurtalar ilkbahar aylarında havaların ısınması ile birlikte açılır ve çıkan larvalar öncelikle yapraklarda ve sürgünlerde özelikle de iki bitki organının birbirine değdiği yerde beslenir. Yeni meyvelerin teşekkülü ile meyvelerin sapla birleştiği çanak yaprakları ve meyvelerin birbiriyle temas ettiği yerlerde, göbekli portakalların göbek kısmında emgi yaparak meyve kalitesini düşürür ve sap dipleri zayıflayan meyvelerin dökülmesine neden olurlar. Bu zararlının bulunduğu yerlere harnup ve portakal güveleri de yumurta bırakır. Zararlının çıkardığı tatlı maddeler bu güvelerin larvalarının besin kaynağı olur. Orantılı nemi yüksek gölgeli sıcak yerler unlu bitin gelişmesine uygundur. Yaz sonuna doğru bu belirtilen yerlerden gövde ve dallara dağılırlar" dedi.

İl Müdürü Ökdem, turunçgil unlu biti zararlısına karşı kültürel önlemler çerçevesinde bahçede yabancı ot temizliğine dikkat edilmesi gerektiğini kaydederek, "Sürümler tavında yapılmalı, budama yaparken ağaç taçları hiçbir zaman birbirine kavuşmamalıdır. Güneşlenme ve hava akımı sağlanmalıdır. Ülkemizde kitle üretimi yapılan ve bahçelere salınan, bölge şartlarında kışı geçiremeyen parazitoidi en önemli doğal düşmanlarıdır. Bu yararlı böcekler unlu bitle bulaşık bahçelere salınarak başarılı bir şekilde biyolojik mücadele yapılmaktadır. Bu şekilde biyolojik mücadele yapan üreticilerimiz ayrıca Bakanlığımızın biyolojik mücadele destek ödemesinden de yararlanabilmektedirler. Karınca faaliyeti olan bahçelerde yararlı böcek salımlarından önce ağaçların kök boğazları daire şeklinde karınca öldürücü toz bir ilaçla ilaçlanmalıdır. Ayrıca ağaçların toprakla temas eden dal uçları budanarak karınca faaliyeti önlenmelidir. Unlu bitin olduğu belirlenen bahçelerde biyolojik mücadele yapılmıyor ise meyveler fındık iriliğinde iken ruhsatlı olan ilaçlarla kimyasal mücadele yapılmalıdır. Ancak yüksek popülasyonlu bahçelerde biyolojik mücadele uygulamasından önce popülasyonu düşürmek ve dökümü kısmen önlemek bakımından da yine kimyasal mücadele yapılmaktadır" diye konuştu. - AYDIN

Aydın'da turunçgil unlu bit zararlısı ile mücadele başladı
Aydın'da turunçgil unlu bit zararlısı ile mücadele başladı
Aydın'da turunçgil unlu bit zararlısı ile mücadele başladı
Aydın'da turunçgil unlu bit zararlısı ile mücadele başladı
Aydın'da turunçgil unlu bit zararlısı ile mücadele başladı

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Kaynak: İHA

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