Aydın'da ulaşıma 1 ayda ikinci zam - Son Dakika
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Aydın'da ulaşıma 1 ayda ikinci zam

05.04.2022 11:40
Aydın'da ulaşıma 1 ayda ikinci zam

Aydın'da barınma sorunları ile gündeme gelen üniversite öğrencilerinin sırtına bir yük de ulaşım ücretlerinden geldi.

Aydın'da barınma sorunları ile gündeme gelen üniversite öğrencilerinin sırtına bir yük de ulaşım ücretlerinden geldi. Geçtiğimiz Mart ayında toplu taşımaya yapılan zammın üzerinden 1 ay geçmeden yapılan ikinci zam ile toplu taşıma öğrenci ücreti 4 TL'ye yükseldi.

Aydın'da faaliyet gösteren şehir içi halk otobüsleri ücretlerine 1 ay içerisinde yüzde 20 oranında ikinci zam yapıldı. Akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle zam yapıldığı öğrenilirken, 1 ay içerisindeki ikinci artış ise hem vatandaşların hem de öğrencilerin belini büktü.

5 Nisan itibariyle geçerli olan fiyat listesine göre Efeler Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri'nde sivil 5 TL, öğrenci 4TL olurken, Aydın Büyükşehir Belediyesi Halk Otobüsleri'nde ise sivil 4,25 TL, öğrenci 3 TL olarak uygulanıyor. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Aydın'da ulaşıma 1 ayda ikinci zam - Son Dakika
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