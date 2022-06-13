Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 06 Haziran 2022-13 Haziran 2022 tarihleri arasında 79 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 81 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 3 şahıs tutuklandı.

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Aydın'da uyuşturucu ile mücadele devam ediyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.