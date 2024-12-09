Aydın'da Yoğun Yağışlar Nedeniyle Su Baskını - Son Dakika
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Aydın'da Yoğun Yağışlar Nedeniyle Su Baskını

Aydın\'da Yoğun Yağışlar Nedeniyle Su Baskını

Germencik ilçesinde meydana gelen su baskını nedeniyle Belediye Başkanı Burak Zencirci, bölgedeki çalışmaları yerinde inceledi. Ekipler, yağışların etkili olduğu alanlarda hızlı müdahale ediyor.

09.12.2024 10:49  Güncelleme: 10:50
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Aydın'ın Germencik ilçesi Moralı Mahallesi yoğun yağış nedeniyle su baskını ile karşı karşıya kalırken, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci su baskınının yaşandığı düğün salonunda incelemelerde bulundu.

Aydın'daki yoğun yağışların etkisiyle Germencik'te sel ve su baskınına karşı çalışmalarına hız veren Germencik Belediyesi, tüm mahallelerde risklere karşı önlemlerini alıyor. Başkan Zencirci vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplere gerekli talimatları verirken, yaşanan durumun en kısa sürede çözülmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Başkan Zencirci Moralı Mahallesi'nde yoğun yağış nedeniyle yaşanan olumsuz durumu yerinde incelemek için bölgeye giderek belediye ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Zencirci, su baskınına uğrayan düğün salonunda da incelemelerde bulunarak, belediye ekiplerinin hızlı bir şekilde müdahale ettiğini ve gerekli çalışmaların başlatıldığını belirtti.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, "Ekiplerimiz, yağışın etkili olduğu her noktada hızlı bir şekilde müdahale ediyor. Mahallelerimizde su baskınına karşı her türlü önlemi almak için sahadayız. Moralı Mahallesi'ndeki çalışmalar da başlatıldı ve sorun kısa sürede çözülecek" şeklinde konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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