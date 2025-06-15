Aydın\'da Ziraat Alanında Yangın Çıktı

(AYDIN) - Aydın ili Söke ilçesine bağlı Nalbantlar köyü yakınlarında ziraat alanında yangın çıktı. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyorlar.

Aydın ili Söke ilçesine bağlı Nalbantlar köyü yakınlarında ziraat alanında henüz belirlenemeyen bir saat 13.39 sularında yangın çıktı.

Yangını kontrol altına almak için Orman Bölge Müdürlüğü ve belediyeye ait ekipler 18 arazöz, 3 su tankeri, 3 dozer ile karadan, 7 helikopter ve 3 uçakla havadan müdahale ediyor.