Aydın'daki yangında gece görüşlü helikopterler tam mesai yapıyor - Son Dakika
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Yerel

Aydın'daki yangında gece görüşlü helikopterler tam mesai yapıyor

Aydın'ın Germencik ilçesinde başlayan orman yangınında gece görüşlü yangın söndürme helikopterleri tam mesai yaparak müdahale ediyor. Söndürme çalışmaları gece boyunca devam edecek.

07.08.2024 23:45
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Aydın'daki yangında gece görüşlü yangın söndürme helikopterleri tam mesai yapıyor

AYDIN - Aydın'ın Germencik ilçesinde başlayıp rüzgarın etkisiyle büyüyerek Söke ilçesine sıçrayan orman yangınında 9. saate yaklaşılırken, havanın kararmasıyla bölgeye sevk edilen 2 adet gece görüşlü yangın söndürme helikopterleri tam mesai yapıyor.

Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Gümüşköy'de saat 14.30 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Söke ilçesi Argavlı Mahallesi'ne kadar ulaşan alevlere, havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale devam ediyor. Söndürme çalışmalarında 9. saate yaklaşılırken, havanın kararmasıyla birlikte bölgeye 2 adet gece görüşlü yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan helikopterler tam mesai yaparak, söndürme çalışmalarına gece havadan destek veriyor. Yangının kontrol altına alınması için karadan ekiplerin aralıksız mücadelesi devam ederken, gece görüşlü helikopterlerin de sabahın ilk ışıklarına kadar havadan destek sağlayacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'daki yangında gece görüşlü helikopterler tam mesai yapıyor - Son Dakika

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