Aydın Devlet Hastanesi'nde Stajyerlere Oryantasyon Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Aydın Devlet Hastanesi'nde Stajyerlere Oryantasyon Eğitimi Verildi

Aydın Devlet Hastanesi\'nde Stajyerlere Oryantasyon Eğitimi Verildi

Aydın Devlet Hastanesi'nde stajyer olarak göreve başlayan öğrencilere yönelik genel oryantasyon eğitimi düzenlendi. Eğitimde hastanenin genel tanıtımı yapıldı, acil durumlarda kullanılan renkli kodlar hakkında bilgi verildi ve sağlık çalışanlarının dikkat etmesi gereken konular ele alındı. Hastane yöneticileri stajyer öğrencilere başarılar diledi ve öğrenciler eğitim için teşekkür etti.

09.07.2024 15:59
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Aydın Devlet Hastanesi'nde stajyer olarak göreve başlayan öğrencilere yönelik genel oryantasyon eğitimi düzenlendi.

Aydın Devlet Hastanesi'nin konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, öğrencilere çeşitli konularda önemli bilgilendirmelerde bulunuldu. Oryantasyon eğitimi kapsamında öğrencilere, öncelikle hastanenin genel tanıtımı yapıldı. Bu tanıtımın ardından, hastane içinde karşılaşılabilecek acil durumlarda kullanılan renkli kodlar hakkında bilgi verildi. Ayrıca, sağlık çalışanlarının dikkat etmesi gereken alan enfeksiyonu ve iş kazası konuları da detaylı bir şekilde ele alındı.

Aydın Devlet Hastanesi yöneticileri yeni başlayan stajyer öğrencileri tebrik ederek, eğitim hayatlarında başarılar diledi. Stajyer öğrenciler de, aldıkları bu kapsamlı oryantasyon eğitimi sayesinde hastane içinde daha bilinçli ve güvenli bir şekilde çalışabileceklerini belirterek eğitim için hastane yöneticilerine teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Devlet Hastanesi'nde Stajyerlere Oryantasyon Eğitimi Verildi - Son Dakika

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