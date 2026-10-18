Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Yiğit, Erasmus Days'te öğrenciye özgüven vurgusu yaptı - Son Dakika
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Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Yiğit, Erasmus Days'te öğrenciye özgüven vurgusu yaptı

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Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Yiğit, Erasmus Days\'te öğrenciye özgüven vurgusu yaptı
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Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Erasmus Days tanıtımında uluslararası projelerin öğrencilere özgüven, dil becerisi ve kültürel farkındalık kazandırdığını belirtti. Yiğit, uluslararası deneyimlerin eğitimdeki önemine ve dünyaya açık nesiller hedefine dikkat çekti.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Erasmus Days tanıtım programında uluslararası projelerin öğrencilere özgüven, dil becerisi ve kültürel farkındalık kazandırdığına dikkat çekti.

Aydın'da öğrencilerin uluslararası eğitim projeleri konusunda bilgilendirilmesi ve bu çalışmaların kazanımlarına dikkat çekilmesi amacıyla Erasmus Days tanıtım programı gerçekleştirildi. Programa Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ile Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, uluslararası projelerin öğrencilerin kişisel ve akademik gelişimine sağladığı katkılara değindi. Bu projelerin öğrencilere özgüven kazandırdığını, yabancı dil becerilerini geliştirdiğini ve farklı kültürleri tanımalarına imkan sunduğunu belirten Yiğit, uluslararası deneyimlerin eğitim sürecindeki önemine dikkat çekti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin eğitim vizyonuna da değinen Yiğit, modelin köklerinden güç alan ve dünyaya açık nesiller yetiştirme anlayışını öne çıkardı. Programda, uluslararası projelerin öğrencilerin gelişimine sunduğu katkılar ve eğitimde küresel bakış açısının önemi vurgulandı.

Kaynak: İHA
GüncelEğitimAydınYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Yiğit, Erasmus Days'te öğrenciye özgüven vurgusu yaptı - Son Dakika
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