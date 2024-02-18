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Aydın'ın belgeli ilk kadın beko loder operatörü olacak

Otomobilden önce kepçe kullanmayı öğrendi

AYDIN - Belgesem İş ve Tarım Makineleri Operatör Yetiştirme Kursu'nun belediye protokolüyle beko loder kursuna katılan Gülen Yılmaz, otomobilden önce kepçe kullanmayı öğrenirken, sınavı geçmesinin ardından Aydın'ın belgeli ilk kadın beko loder operatörü olacak.

Aydın'da Belgesem İş ve Tarım Makineleri Operatör Yetiştirme Kursu'nun belediye protokolüyle açtığı beko loder kursuna katılan 2 çocuk annesi Gülen Yılmaz, otomobilden önce kepçe kullanmayı öğrendi. En büyük destekçisinin eşi olduğunu ifade eden Yılmaz, sınavı geçmesinin ardından Aydın'ın belgeli ilk kadın beko loder operatörü olacak. Bir yandan otomobil ehliyeti için de kursa giden Yılmaz, kepçeyi kullanmanın otomobile göre zevkli ve heyecanlı olduğunu söyleyerek, kadınların da istedikten sonra her şeyi başarabileceğini belirtti. Cesareti ve azmiyle öne çıkan Yılmaz, sıra dışı hikayesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. İş arayışıyla başladığı eğitimde, otomobil kullanmayı bilmeden önce kepçe operatörlüğü öğrenen Yılmaz, şimdi ise belgeli bir beko loder operatörü olacak.

"Kadınlara cesaret olsun istiyorum"

Sadece kendisi için değil, hemcinslerine de cesaret vermek istediğini ifade eden 2 çocuk annesi Gülen Yılmaz; "Belediyenin böyle bir protokol imzaladığını gördüm. Ben de iş arıyordum. Kendimi burada geliştireyim, gideyim dedim. Seçenekler arasında birçok operatörlük vardı ama beko loder tercihim oldu. İlk başta buraya iş amaçlı geldim. Bu konuda geliştireyim, bir belgem olsun, bunun üzerine iş ararım diye düşünerek gelmiştim ama buraya geldiğimde beko loder çok cazip geldi. Baktım ki ben den başka hiç bayan yok. Ben beko loder ile ilerlemek istedim. Gerçekten çok zevkli ve bir sürü erkeğin içinde tek olmak da çok güzeldi. O yüzden beko loder ile devam etmek istiyorum. Aynı zamanda kadınlara da bir cesaret olmasını istiyorum" dedi.

"En büyük destekçim eşim"

Otomobil kullanmadan önce kepçe kullanmayı öğrendiğini sözlerine ekleyen Yılmaz; "Daha önce araba kullanmadım. Direksiyon eğitimim yok denecek kadar az. Kepçe ile başladık sürücülüğe. İlk başlarda o yüzden çok zorlandım. Çünkü araba kullanmayı bilmediğim için alt yapım olmadığı için baya bir zaman aldı öğrenme aşaması ama ilk olarak nasip olursa kepçe operatörlük belgesini alacağım. Şimdi bir yandan araba için de uğraşlarım var. Onun eğitimini de alıyorum ayrıyeten ama ilk olarak operatörlük belgesini alacağım. Araba kullanmaktan bu daha farklı ve zevkli. Beko loder daha çok heyecan verici. Bu kursa gelirken etrafıma, eşime sordum. Eşim de beko loderi yap dedi. Yapamazsam diye sorduğumda ise en azından denemiş olursun ne kaybedeceksin ki dedi bana. En büyük destekçim eşim. Bende de bu konuda biraz merak var. İlk geldiğimde çok korkuyordum ben de. Araca ilk çıktığımda eyvah, bu nasıl bir şey dedim. Ne yapacağım dedim ama korkulduğu gibi değilmiş. İlk başta, evet çok zorlandım, hatta yapamam dedim. Fakat şu anda çok zevkli" şeklinde konuştu.

"Bu konuda gerçekten gururluyuz"

Kurumun kurucularından ve eğitmenlerinden olan Yüksek Öğretmen Okan Sezgin ise operatörlük kurslarında kadınların sayısının her geçen gün daha da arttığını ifade ederek "Bir yıldır hizmet verdiğimiz firmamızda şu ana kadar yaklaşık 2 bin adayımızın hem eğitimini verdik hem belgelendirmelerini yaptık. Belediyelerden veya bireysel olarak başvuru yapan bayan adaylarımızın sayısı şu an bir hayli fazla hatta Aydın ortalamalarının üzerine çıktık diyebiliriz. Kurumu ilk kurulduğumuz zamanlarda 10 olan bayan kursiyer sayımız şuan 70 civarına ulaşmış vaziyette. Kursumuza katılan Gülen Hanım da, yaklaşık 1 ay önce başlayan eğitimimizle şu anki seviyelerine gelmiş durumda. İlk başladığında kendisi hiç araç kullanmadığını beyan etmişti ve biz araçtan ziyade iş makinesi kullanmayı öğrettik kendisine. Bu konuda gerçekten gururluyuz. Demek ki hiç makine ya da araç kullanmamış bir kişinin de bu makineyi kullanabileceğini göstermiş olduk. Burada önemli olan insanın, kendisine inanmasıdır. Gülen Hanım, eğitimlerini tamamladıktan sonra Aydın'da belgeli ilk kadın beko loder operatörü olacak. Bu anlamda da kendisine başarılar diliyoruz" dedi.