Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kardolua biber hasadı yapıldı - Son Dakika
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kardolua biber hasadı yapıldı

Aydın\'ın Bozdoğan ilçesinde kardolua biber hasadı yapıldı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde ilk defa dikimi yapılan kardolua biber çeşidinin ilk hasadı gerçekleştirildi. Hasat şenliğine ilçe yetkilileri ve üreticiler katıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü, biberin veriminden ve projenin amacından bahsetti.

06.08.2024 09:39
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde ilk defa dikimi yapılan kardolua biber çeşidinin ilk hasadı yapıldı.

Bozdoğan Örentaht Mahallesi'nde ilk defa dikimi yapılan kardolua biber çeşidi için hasat şenliği yapıldı. Şenliğe Bozdoğan Kaymakamı Fahrettin Fazıl Ata, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, İl Müdür Yardımcısı Ali Rüstem Şanlı, Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Altun, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Çiçek, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı.

Hasat şenliğinde konuşan Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş kardolua biberi hakkında bilgiler verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi' kapsamında, Örentaht Mahallesi'nde 14 Mayıs 2024 tarihinde 7 üreticiye yüzde 75 bakanlık katkısı ile 12 bin, 5 bin 500 adeti ise ihale kırımından kaynaklı olmak üzere toplam 17 bin 500 adet kardolua biber fidesi dağıtıldığını belirten Altıntaş, "Dekara 3 bin 500 adet olmak üzere toplam 5 dekarlık alana dikim yapılmıştır. İlçe Müdürlüğümüz personellerinin kontrolünde dikimi yapılan biber fidelerinin dikildiği parsellerin arazi kontrolleri, düzenli olarak teknik personellerimiz tarafından yapılarak çiftçilere gerekli bilgiler verilmiştir. Turşuluk fermantasyon için uygun olan bu çeşit biberin ihraç ürünü olması nedeni ile aynı zamanda bu rakımdaki mahallelerimizde demonstrasyon çalışması olarak da faaliyetlerimiz arasında yer almıştır" dedi.

Ürünün dekara veriminden de bahseden Altıntaş, "Bu ürünün dekara verimi 4 bin ila 6 bin kg/da'dır. Bu demonstrasyon alanlarımızda toplam 20 bin kg ürün alınması beklenmektedir. Gayrisafi üretim değeri 400 bin TL'dir. Demonstrasyon yılı olmasına rağmen çiftçi ailelerinin bütçesine bu üründen dekara 60 bin TL ila 80 bin TL katkı sağlanmıştır. Projemizde işlenmeyen, nadasa bırakılan veya işlemeli tarıma uygun olmayan arazilerin üretime kazandırılmasının yanı sıra ihracatta talep edilen ve ilçemizde üretim tesisi bulunan biberin üretiminin ilçemizde yaygınlaştırılması amaçlamaktadır" ifadelerine yer verdi.

İl Müdürü Altıntaş'ın konuşmasının ardından kardolua biber çeşidinin ilk hasadı gerçekleştirerek üreticilere hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunuldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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