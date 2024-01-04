Aydın\'ın Köşk ilçesinde incir tüccarı hayatını kaybetti

Aydın'ın Köşk ilçesinde incir tüccarlığı yapan Halil İbrahim Eren, rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aydın'ın Köşk ilçesinde uzun yıllardır incir tüccarlığı ile uğraşan Halil İbrahim Eren (52) gece saatlerinde bir anda rahatsızlanarak ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Eren hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eren'in ölümü sevenlerini üzerken, cenazesinin bugün Köşk'te defnedileceği öğrenildi. - AYDIN