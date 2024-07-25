Aydın Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Yaz Kur\'an Kursunu Ziyaret Etti

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Aydın'ın Karacasu ilçesinde Kaymakam Mehmet Gündoğdu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Mustafa Geçmez ve İlçe Müftüsü Yunus Erdoğan ile birlikte Cabi Mahallesi'ndeki Yaz Kur'an Kursunu ziyaret etti. Ziyaret sonunda Kaymakam Gündoğdu çocuklara dondurma ikram ederek sevindirdi.

Kaymakam Gündoğdu, ziyaret sırasında İlçe Müftüsü Yunus Erdoğan'dan kurslar hakkında bilgi aldı. Kursa katılan öğrencilere gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade eden Gündoğdu, geleceğin teminatı olan çocukların dini eğitimlerine de verdikleri önemi vurguladı. Kaymakam Mehmet Gündoğdu, ziyaretin sonunda Yaz Kur'an Kursu'na katılan bütün öğrencilere dondurma ikramında bulundu. Öğrenciler, bu sürpriz ikram karşısında büyük mutluluk yaşadı. - AYDIN